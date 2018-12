Armando Spataro contro Matteo Salvini | Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) Ilcon cuiha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso così rispettando le prerogative dei titolari dell'azione penale in ordine alla diffusione delle relative notizie".in mattinata aveva scritto: "Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosisono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano".Non solo, anche a Torino ...