Apre a Milano la nuova Università della Birra

Apre a Milano il primo Nba store d'Europa : TORINO - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperbasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba , il primo del genere in Europa , ...

Nba - a Milano Apre il primo store ufficiale in Europa : la casa del basket - Lo store, gestito da Epi in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Borsa : Milano Apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

WeWork Apre a Milano : di cosa si tratta : In un Mondo del lavoro sempre più elastico, mobile e flessibile, il posto fisso è ormai un miraggio da tempo. E occorre continuare a formarsi ed essere pronti a cambiare mansione continuamente. Oltre ...

Milano - Apre l'Università della birra : verrà inaugurata nel 2019 a Lambrate : All’inizio del nuovo anno aprirà a Lambrate, nella zona orientale di Milano, un innovativo polo didattico, dove saranno formati dei professionisti del settore birraio. “All’inizio del 2019 inaugureremo l’Università della birra con lo scopo di formare dei veri e propri professionisti nel settore e abbiamo creato questo ramo appositamente dedicato alla birra perché crediamo fortemente a tale nuovo progetto, nato per creare eccellenze nel ...

Apre VOCE - caffetteria - tavola fredda e ristorante. Il nuovo posto a Milano : La cucina della tavola fredda La cucina della tavola freddaLa caffetteria, il primo giornoLa tavola freddaLa tavola freddaLa panetteriaStefania Moroni con i due chef Alessandro Negrini e Fabio PisaniLa sala del ristorante (in una foto nostra)Il nuovo spazio curato dall’architetto Michele De LucchiCosa si mangia al ristorante gourmetLa costolettaCosa si mangia al ristorante gourmetIl pass Il resident chef, Carmelo FioreLa cucina a vista nel ...

Borsa Milano Apre in rialzo - +0 - 92% - : ANSA, - Milano, 29 NOV - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,92% a 19.291 punti.