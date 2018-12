Apple | nuovi AirPods 2 in arrivo nel 2019

Apple - bassa domanda per i nuovi iPhone : tagliata la produzione : L'indiscrezione del Wall Street Journal: i nuovi modelli avrebbero deluso le attese e la casa di Cupertino avrebbe ridotto gli ordini ai fornitori. Maxi sforbiciata per il nuovo modello XR

Apple riduce la produzione dei nuovi iPhone a causa di una domanda inferiore alle attese : Apple ha ridotto la produzione dei nuovi iPhone, a causa di una domanda inferiore alle attese. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui l'aver lanciato sul mercato tre modelli diversi - iPhone Xs, Xs Max e XR - ha reso più difficile prevedere il fabbisogno di componenti e dispositivi. Nelle ultime settimane Apple ha tagliato la produzione per tutti e tre i modelli presentati a settembre, le previsioni sono risultate particolarmente ...

Apple Watch Nike+ - in arrivo nuovi cinturini con quadranti abbinati - : Attraverso un annuncio visibile nell'app di Nike per iPhone l'azienda ha infatti annunciato l'imminente disponibilità di tre nuovi cinturini, una versione Olive Flak della serie Sport e due modelli ...

Apple - il chip di sicurezza T2 dei nuovi Mac impedisce le riparazioni a terze parti : Apple ha confermato ufficialmente quanto emerso all’inizio del mese scorso, quando si ipotizzava l’impossibilità dei servizi di terze parti di portare a termine determinate riparazioni nei Mac più recenti. Il documento che girava in rete, leggi di più...

iPhone 2018 : come risparmiare acquistando i nuovissimi smartphone Apple : È più di un mese ormai che i nuovissimi iPhone di Apple sono stati presentati, e se per i nuovi iPhone XS e XS Max abbiamo dovuto aspettare poco, per il loro fratello minore, iPhone leggi di più...

Clips di Apple offre nuovi filtri - scene e adesivi e diventa 'Incredibile' - : Le sei nuove scene porteranno l'utente in una foresta di animali, in un laboratorio mostruoso, in alto nel cielo sopra le nuvole e in altri luoghi da sogno e saranno catapultati nel mondo degli ...

Apple avrebbe fermato la produzione dei nuovi iPhone XR : Stop alle produzioni dedicate all'iPhone XR. Secondo fonti citate dal Nikkei Asian Review, Apple ha informato i fornitori Foxconn e Pegatron indicando come causa una "domanda deludente" per il nuovo ...

Apple T2 - il nuovo chip per la sicurezza dei nuovi MacBook : Apple durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro e di MacBook Air e Mac Mini, ha sottolineato l’importanza di un certo chip T2, il cui compito è quello di aumentare la sicurezza dei nostri leggi di più...

iPad Pro 2018 : Apple aumenta il prezzo delle riparazioni per i nuovi arrivati : Per Apple, si sa, ogni occasione risulta buona per poter aumentare il prezzo di qualche prodotto o servizio. Questa volta è giunto il momento di aumentare le riparazioni fuori garanzia per i due nuovi iPad leggi di più...

Abbiamo provato i nuovi iPad Pro. Le impressioni a caldo dei tablet Apple : Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro NEW YORK – Sapevamo quasi tutto ma, come al solito, tanto il diavolo quanto il genio stanno nei dettagli. In questo caso, l’iPad Pro da 11 e da 12.9 pollici sono veramente qualcosa di più e di nuovo. Cominciamo dal cuore dell’iPad Pro. Il ...

Apple : nuovi iPad a tutto schermo - MacMini più potenti e display retina per Macbook Air : Oggi a New York, alle 15:00 ora italiana, Apple ha presentato un nuovo Macbook Air, tutto ridisegnato e il nuovo Mac Mini. Novita' anche per la categoria iPad, dove viene introdotto il nuovo iPad Pro mantenendo però il vecchio desing. Macbook Air 2018 Il keynote si apre proprio con la presentazione del nuovo Macbook Air, il notebook che ''ha cambiato l'industria'' dice Cook. Tra le novita' più importanti di questo nuovo portatile è lo schermo, ...

Apple lancia i nuovi MacBook Air - Mac Mini e iPad pro : New York, askanews, - Rivoluzione in casa Apple; la mela morsicata lancia le nuove versioni del suo tablet, l'iPad Pro - che diventa più grande - e del computer portatile, il MacBook Air, assieme a ...

Cosa c'è da sapere sui nuovi iPad e MacBook presentati da Apple : Nell'accademia della musica di Brooklyn c'è un clima diverso rispetto allo Steve Jobs Theatre. New York ripaga la scelta di Apple con un'ovazione per Tim Cook e con abbondanza di ululati per i nuovi prodotti. Tanto che il ceo azzarda: “Devo trasferirmi qui”. La Mela ricompensa il pubblico confermando le attese. Nessuna sorpresa, eccezion fatta per l'esibizione di Lana Del Rey che chiude l'evento. Per ...

