Applausi finti e registrati Provocazione del Tg2 contro il pubblico dei talk | Il

(Di martedì 4 dicembre 2018)In gergo si direbbe ‘toccarla piano’. Il Tg2 si scagliai pubblici a comando deishow italiani e per farlo ingaggia figuranti dichiaratamenteAccade ogni giorno a Frankenstein, striscia quotidiana delle 10 in onda su Raidue condotta dalla giornalista Manuela Moreno. Ad aiutarla nell’intervista all’ospite di turno c'è il vicedirettore del notiziario Giovanni Alibrandi con cui, sistematicamente, mette in scena lo stesso identico siparietto.del Tg2ildei: "Il nostro più vero degli altri" pubblicato su TVBlog.it 04 dicembre 2018 17:56.