ANTONIO DI MAIO CHIEDE SCUSA Video | Luigi Chiudiamola qui Le ruspe di

La lettera di scuse di ANTONIO Di Maio : «Ho sbagliato - ma non volevo fare mancare nulla alla mia famiglia» : Si scusa per gli errori che ha fatto, che ritiene siano soltanto suoi, ma si lamenta di essere vittima di «un trattamento che si riserva a un pericoloso criminale e mi spiace anche per i miei vicini e per tutto il paese». Antonio Di Maio ha risposto con un video postato su Facebook, in cui ha letto la sua lettera, alle accuse delle Iene: è nel suo ufficio, vestito con un completo grigio. Spiega che «quando, nei giorni scorsi, la Polizia ...

