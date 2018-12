Anticipazioni Uomini e Donne del 5 dicembre | nuovo scontro tra Tina e Gemma

Uomini e Donne Anticipazioni - Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accusa : caos in studio : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma bacia Rocco e poi il caos in studio: Armando sotto accusa Oggi, martedì 4 dicembre 2018, negli studi Elios è stata registrata una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. In trasmissione, stando a quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, sembrerebbe essere successo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accusa: ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi bacia Sonia in esterna : Le ultime Anticipazioni sul popolarissimo dating show di canale 5 che ogni giorno tiene incollati davanti alla televisione milioni di telespettatori, raccontano di una discussione molto accesa tra Teresa e Luigi. Ma non solo, l'ultima registrazione infatti è stata ricca di colpi di scena; l'abbandono di Lorenzo durante la puntata, il primo bacio appassionato di Luigi con Sonia e tante altre cose. Teresa silura Luigi: ''Sei pesante'' La ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gianni Sperti interviene contro Barbara : Gianni Sperti non crede a Barbara De Santi a Uomini e Donne Continua il valzer di bugie e verità a Uomini e Donne. Dopo l’appuntamento di ieri con la segnalazione su Gemma Galgani, lo sfogo di Angela e i chiarimenti nel Trono Over, oggi la seconda puntata della settimana di UeD punterà su nuovi protagonisti. Archiviate le vicende sentimentali della dama di Torino, che continuano a tenere il pubblico di Canale5 incollato al televisore ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo bacia Claudia - Giulia si infuria e se ne va : Nuove Anticipazioni sul popolare dating show di Canale 5 che dal 16 settembre 1996 tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il trono over e con quello classico. Le Anticipazioni di oggi riguardano il trono ''giovani'' che vede Lorenzo, Teresa, Luigi, Andrea ed Ivan alla ricerca dell'anima gemella. L'ultima registrazione ha mostrato colpi di scena incredibili: Infatti abbiamo assistito al bacio tra Lorenzo e Claudia con il conseguente abbandono ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Barbara e Valentina ancora rivali : Barbara De Santi e Valentina Autiero furiose a Uomini e Donne Barbara De Santi e Valentina Autiero continueranno ad essere rivali a Uomini e Donne. Il primo appuntamento settimanale con il programma condotto da Maria De Filippi vedrà infatti le due Donne al centro dello studio insieme ad Alessio. Il Trono Over di UeD si accenderà molto velocemente, dando il via alla settimana con una serie di colpi di scena e di liti incrociate. Oggi in studio ...

Uomini e Donne Anticipazioni : LORENZO bacia CLAUDIA - ma GIULIA… : Novità in vista a Uomini e Donne nel trono di LORENZO Riccardi: il tronista milanese, nell’ultima puntata registrata del dating show di Maria De Filippi, ha baciato la corteggiatrice CLAUDIA Dionigi innescando la furia di Giulia Cavaglià. Ripercorriamo tutto quello che è successo grazie al nostro post di anticipazioni… La settimana prima, Giulia aveva abbandonato la registrazione a metà dopo un’accesa discussione con LORENZO. ...

Uomini e Donne Anticipazioni : ancora liti tra Lorenzo Riccardi e Giulia. Il tronista abbandona lo studio : Appare sempre più intrigante il percorso di Lorenzo Riccardi sul trono di Uomini e Donne. Finalmente, infatti, ci sono ben due corteggiatrici che gli interessano realmente, e per loro pare disposto anche a fare... L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: ancora liti tra Lorenzo Riccardi e Giulia. Il tronista abbandona lo studio proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e donne del 3 dicembre - la scelta di Gemma : l'addio a Paolo per Rocco : Lunedì, 3 dicembre, se non ci saranno improvvisi cambi di programma, assisteremo su Canale 5 ad un nuovo appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi. Al centro della trasmissione ci saranno le avventure dei protagonisti del trono over, che come di consueto apriranno la settimana e terranno banco in studio con tutte le novità che riguardano la loro vita sentimentale. Occhi puntati, in ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia abbandona la trasmissione - Lorenzo la segue : Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne è successo di tutto: Luigi bacia Sonia, Giulia abbandona la trasmissione e Lorenzo la segue e tanto altro, come ad esempio il bacio tra Lorenzo e Claudia che ha fatto letteralmente andare su tutte le furie la corteggiatrice e l'ha spinta ad abbandonare la possibilità di conquistare Lorenzo - almeno per il momento - perché dalle ultimissime Anticipazioni sappiamo che Lorenzo abbandonerà lo studio per ...

Anticipazioni Uomini e donne : il bacio di Riccardi e Claudia - Irene ritorna : Ieri, 29 novembre, si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti in studio i tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, insieme ai nuovi arrivati Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. La voce secondo la quale uno di loro avrebbe fatto la sua scelta si è dimostrata inesatta: i petali rosa sono scesi dallo studio ma non per i protagonisti del programma. È stato un ragazzo del ...

Uomini e Donne : Anticipazioni della puntata del 30 novembre : Tempi di liti furiose a Uomini e Donne. Siamo giunti all'ultimo appuntamento settimanale oggi, 30 novembre, dedicato al Trono Classico. Molti i colpi di scena previsti durante la puntata di oggi che andrà a chiudere ciò che i nostri tronisti ci hanno raccontato durante la puntata di ieri. Gli animi in studio però sembrano essersi molto scaldati e due coppie in particolare arriveranno a scontrarsi pesantemente....Continua a leggere

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Aggredisce Teresa! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 29 novembre 2018: in studio vengono sistemate le sedie rosse per la scelta. Teresa e Luigi discutono animatamente. Putiferio in studio tra Lorenzo, Giulia e Claudia. Anticipazioni Uomini e Donne: una bellissima proposta di matrimonio, anima gli studi del dating show targato Maria De Filippi. Lorenzo bacia Claudia. Giulia lascia lo studio! C’è profumo di scelta a Uomini e Donne ...

Uomini e Donne Anticipazioni : la decisione della Marchesa d’Aragona : Uomini e Donne anticipazioni: la Marchesa d’Aragona al Trono Over? La risposta di Daniela Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e al discusso titolo nobiliare, la Marchesa d’Aragona è diventata uno dei personaggi del momento. Tanto che negli scorsi giorni si è parlato di un suo probabile arrivo al Trono Over di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: la decisione della Marchesa d’Aragona ...

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa e Andrea ai ferri corti : Le Anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del trono classico di ieri hanno per protagonisti la tronista Teresa Langella e il corteggiatore Andrea Dal Corso, noto al pubblico come Andrew dopo la sua partecipazione al docu-reality Temptation Island. Negli altri troni, il pubblico presente in studio ha assistito a numerosi baci. Fra tutti quello di Lorenzo con Claudia, dopo che il tronista aveva richiamato Giulia per farla tornare. ...