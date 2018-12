Anticipazioni Una Vita | Jaime in pericolo | Ursula minaccia Lolita

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Castora è la nuova spietata alleata di Ursula Dicenta : Già nel corso della prossima settimana faremo la conoscenza di un nuovo crudele personaggio, Castora, una folle infermiera che attenterà alla Vita di Jaime Alday.

Una Vita Anticipazioni : BLANCA vuole crescere suo figlio con SAMUEL : Nei prossimi episodi italiani di Una Vita, BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) capirà di essere in attesa del suo primo figlio: la ragazza, in ogni caso, non saprà se il padre del bambino che porta in grembo sia il marito SAMUEL (Juan Gareda) o il cognato Diego (Ruben De Eguia). Una Vita anticipazioni: BLANCA incinta, ma chi è il padre? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà nell’istante in cui Ursula (Montserrat ...

Una Vita Anticipazioni 5 dicembre 2018 : Blanca è incuriosita; vorrebbe conoscere di più sul misterioso passato della famiglia Alday ma sia Diego che Samuel glielo impediscono.

Una Vita Anticipazioni 4 dicembre 2018 : Ursula minaccia Carmen : Ursula conosce il passato di Carmen e lo usa contro di lei per comprare il suo silenzio, riguardo il malore di Jaime.

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 14 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018: Jaime viene ricoverato nella struttura per ammalati suggerita da Ursula. Carmen fa la conoscenza di Castora, l’infermiera che dovrà occuparsi dell’Alday, e ha un brutto presentimento. Poco dopo aver fatto la pace con lui, Samuel fa presente a Diego che intende confezionare un anello di fidanzamento per Blanca. Il negozio di Antoñito delle polizze ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia contagiata da un virus rischia la vita : Felipe, nonostante la quarantena imposta dal medico, decide di restare accanto a Celia. nel frattempo ad Acacias tutti temono il contagio.

In Grey’s Anatomy 15 su FoxLife il 3 dicembre una scoperta shock prima del finale invernale : Anticipazioni e recensione : La programmazione di Grey's Anatomy 15 su FoxLife continua con il penultimo episodio prima del finale di stagione: lunedì 3 dicembre, a partire dalle 21.00 sul canale 114 di Sky, va in onda l'ottavo capitolo dal titolo Qualcuno ha una mappa?, in cui lo spettatore sarà più vole sorpreso da drammatici colpi di scena. Dal sesto episodio della stagione fino all'ottavo che ha segnato il finale invernale di Grey's Anatomy 15, il medical drama di ...

Torna Criminal Minds 13 su Rai2 con una lunga maratona - Anticipazioni episodi 3 dicembre : Dopo la pausa, Torna in onda Criminal Minds 13 su Rai2 con una bella novità. Per farsi perdonare dai fan per l'inaspettato cambio di programma (la scorsa settimana c'era l'omaggio a Bernardo Bertolucci), stasera, 3 dicembre, arriva una super maratona televisiva con la serie. Infatti, l'emittente trasmetterà ben cinque episodi, di cui quattro inediti e uno in replica. Non sappiamo se la programmazione resterà invariata anche nelle prossime ...

GF Vip 3 Anticipazioni 3 dicembre : arriva una squalifica : GF Vip 3 anticipazioni 3 dicembre – Semifinale in arrivo per il reality di Canale 5, questa sera in onda con uno degli appuntamenti più shock della terza edizione. Scopriremo infatti per chi è stata emessa la famigerata busta nera, che sancisce un duro provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Le anticipazioni del GF Vip 3 confermano inoltre l’arrivo di tre guest star d’eccezione. GF Vip 3 anticipazioni del 3 ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula viene derubata durante una festa : Le vicende dello sceneggiato “Una Vita” conquistano sempre di più il pubblico. Le Anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno il mese prossimo rivelano che dopo l’ingresso di una new entry chiamata la Marchesa di Urrutia (Sara Ballesteros) giunta nel quartiere di Acacias 38 per acquistare dei gioielli la dark lady si troverà in una bruttissima situazione. In particolare Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) farà una ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 591 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018: Ursula, spinta da Carmen, cede e ammette di aver cambiato le pastiglie di Jaime, ma le ordina di stare zitta se non vuole che Raul Andrade scopra dove lei è ora. Adela racconta ancora bugie sul suo rapporto con Simon e legge il diario di Elvira, immaginando di essere lei la protagonista degli eventi narrati… Ursula menziona a Diego un misterioso evento che lo ...

Una Vita - Anticipazioni : Diego ha ucciso sua madre : Una Vita Settimana di rivelazioni nella telenovela Una Vita: si scoprirà infatti che Diego Alday (Ruben De Eguia) ha ucciso sua madre per errore, sparandole contro dei colpi di fucile, quando era soltanto un bambino. Ursula (Montserrat Alcoverro), cosciente di questo particolare, farà leva sui sensi di colpa del nuovo protagonista e creerà così una rovinosa frattura nel suo rapporto con Samuel (Juan Gareda). Come se non bastasse, la Dicenta ...