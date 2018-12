Anfia - Scudieri presidente | è subito confronto con il governo su filiera ed elettriche

quattroruote

(Di martedì 4 dicembre 2018) immediato il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Paolo, neodell': nel corso dell'Assemblea generale che lo ha nominato, il dirigente ha pungolato il premier - ospite dell'evento - sulla necessità di tutelare laautomobilistica del Paese, criticando il "depotenziamento di misure importanti"e, chiedendo "attenzione per il tessuto industriale" e invitando ila "non incentivare l'acquisto di veicoli elettrici". E a dare semmai priorità alla creazione di un'infrastruttura di ricarica adeguata.Più attenzione per le imprese., numero uno Adler Pelzer Group, succede ad Aurelio Nervo. Ed è proprio in veste di neodell'Associazione nazionaleindustria automobilistica che il manager ha fatto presente le preoccupazioni di un settore "trainante per la ripresa", ma che ora si ...