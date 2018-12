Android 9 Pie arriva su Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Strappata una replica ufficiale su Honor 10 ed il rilascio di Android Pie il 3 dicembre : Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto di Honor 10 soprattutto per le offerte che si sono susseguite a cavallo del Black Friday, come avrete notato anche dall'apposito articolo che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in quei giorni. La possibilità di acquistarlo a circa 300 euro in effetti rappresenta ancora oggi una grossa opportunità per coloro che intendono acquistare uno smartphone dal comparto hardware più che apprezzabile, ...

Nessuna falsa partenza per Huawei P20 e P20 Pro : l’aggiornamento Android Pie in Cina è realtà : Una svolta molto importante e per certi versi inaspettata quella di cui posso parlarvi oggi 3 dicembre a proposito di Huawei P20 e P20 Pro, almeno per quanto riguarda il pubblico desideroso di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie e quello dell'interfaccia EMUI 9.0. Secondo le ultimissime segnalazioni giunte direttamente da una fonte come GSMArena, infatti, durante il fine settimana è stato avviata la distribuzione del firmware in Cina, ...

Action Launcher 38 si rifà il trucco in stile Android 9.0 Pie - con moltissime novità : A quasi sei mesi dal rilascio della versione 37, inizia il rollout della prima beta di Action Launcher 38, con un look adattato a Android 9 Pie e moltissime novità. L'articolo Action Launcher 38 si rifà il trucco in stile Android 9.0 Pie, con moltissime novità proviene da TuttoAndroid.

Quante novità Android 9 Pie su Samsung Galaxy : lista funzioni tra fine 2018 e 2019 : Quali saranno le novità in arrivo con Android 9 Pie su Samsung Galaxy compatibili? Attraverso il suo forum ufficiale Samsung Members, come pure ripreso dagli esperti di XDA-Developers, il produttore ha reso noti i miglioramenti pronti a sbarcare sugli smartphone come anteprime del major update in questa ultima parte del 2018 ma pure come funzioni nuove di zecca pronte solo nel 2019. Ancor prima che Android 9 Pie sbarchi sui Samsung Galaxy S9 ...

Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Cina : Nelle scorse ore di avereè stato dato il via al rilascio in Cina dell'aggiornamento che porta su Huawei P20 e P20 Pro l'interfaccia EMUI 9, basata su Android 9 Pie L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Cina proviene da TuttoAndroid.

ARCHOS annuncia il nuovo tablet Oxygen 101 S con Android 9 Pie : ARCHOS presenta Oxygen 101 S, un nuovo tablet dotato di Android 9 Pie, caratteristiche interessanti e prezzo molto contenuto. Scopriamo specifiche, prezzo e disponibilità per l'Italia. L'articolo ARCHOS annuncia il nuovo tablet Oxygen 101 S con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4 - grazie a XDA : Arriva su XDA una guida per installare Android 9 Pie stock su Motorola Moto X4 in versioen "retail": ecco Come avere l'ultima versione del robottino verde sul vostro smartphone. L'articolo Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4, grazie a XDA proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 riceverà Android 9 Pie nel giro di qualche giorno : Nokia 8 dovrebbe ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 9 Pie tra qualche giorno: Juho Sarvikas?, Chief Product Office di HMD Global, ha dichiarato che servono ancora un paio di giorni per risolvere gli ultimi problemi. L'articolo Nokia 8 riceverà Android 9 Pie nel giro di qualche giorno proviene da TuttoAndroid.

Gioie e dolori con Samsung Galaxy S9 dopo il test Android Pie : tra fotocamera e problemi risolti : Emergono ulteriori dettagli riguardanti il Samsung Galaxy S9 dotati dell'aggiornamento Android Pie, almeno per quanto riguarda la versione beta del firmware. Con il trascorrere dei giorni, infatti, stiamo scoprendo pregi e difetti del top di gamma coreano, in attesa che la versione definitiva e stabile del pacchetto software venga messa a disposizione di tutti. dopo esserci soffermati sulla questione delle icone, con alcune dritte per ...

HTC U11 Life riceve Android 9 Pie ed è diventato il primo smartphone della società a ottenere la versione del sistema operativo : Anche HTC, non molto tempo fa, ha deciso di abbracciare Android One, linea di smartphone su cui è presente la versione stock del […] L'articolo HTC U11 Life riceve Android 9 Pie ed è diventato il primo smartphone della società a ottenere la versione del sistema operativo proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e 5T assaggiano Android 9 Pie grazie alla beta della HydrogenOS : È terminata la fase di test che porterà la versione 9 di Android sulla HydrogenOS, cioè l'equivalente cinese della OxygenOS, di OnePlus 5 e 5T L'articolo OnePlus 5 e 5T assaggiano Android 9 Pie grazie alla beta della HydrogenOS proviene da TuttoAndroid.

Le funzioni di Android Pie su tutti gli smartphone – Personalizzazione Android #8 : La Personalizzazione Android è un argomento che quasi sempre irrompe nell’eterna lotta (si fa per dire, NdR) tra i sostenitori del sistema operativo del robottino verde o della mela morsicata. L’ecosistema software iOS dei prodotti leggi di più...

EMUI 9.0 e Android 9 Pie in arrivo a breve su Honor View 10 : Honor View 10 potrebbe ricevere Android 9 Pie attraverso l'aggiornamento alla EMUI 9.0 già nei prossimi giorni. Questo è quanto si deduce dalla comparsa dell'update su Firmware Finder. L'articolo EMUI 9.0 e Android 9 Pie in arrivo a breve su Honor View 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro inizia a ricevere Android 9 Pie in Cina - porting per Redmi Note 5 Pro : Parte dalla Cina il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Mi 8 Pro, mentre Xiaomi Redmi Note 5 Pro deve "accontentarsi" di una custom ROM. L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro inizia a ricevere Android 9 Pie in Cina, porting per Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.