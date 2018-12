Andalusia | l’estrema destra scuote la Spagna Ma Vox ha molte contraddizioni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) La prima leader europea a far sentire la sua voce per il successo dell’estremanelle elezioni inè stata Marine Le Pen. È bastato un tweet di soddisfazione per esprimere la vicinanza tra il Fronte nazionale francese e Vox, movimento guidato da Santiago Abascal che si inserisce nel solco dellaidentitaria e protezionista affermatasi all’altro capo del mondo.Abbiamo avvicinato Miguel Mora, direttore della rivista Contexto – per anni corrispondente da Roma de El País – il quale ci ha spiegato: «E’ un risultato effetto di varie cause, la cavalcata globale Trump-Bolsonaro, l’ “austericidio” europeo, il logorio del partito socialista (Psoe) da troppo tempo vicino alle lobby dei potenti e la questione catalana, capace di accendere la fiamma del nazionalismo».E’ così che la ‘regione rossa’ di, terra ...