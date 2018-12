America Latina | crisi migratoria venezuelana | dall' Ue aiuti per 20 milioni di euro

Diritti Tv - ESPN trasmetterà la Serie A in America Latina : L'emittente televisiva di proprietà della Disney ha raggiunto un accordo della durata di tre stagioni con l'agenzia sportiva IMG. L'articolo Diritti Tv, ESPN trasmetterà la Serie A in America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Così è finita la campagna d’influenza castro-chavista in America latina : Roma. Dichiarazione uno: “Non possiamo ammettere schiavi cubani in Brasile né possiamo continuare ad alimentare la dittatura cubana”, ha detto Jair Bolsonaro. Dichiarazione due: “Kot kòb petwo karibe a?”, è lo slogan in creolo della rivolta che ha portato un milione di persone in piazza a Haiti. L

In fuga dall'Europa eccoci in America Latina : Pensate all'Argentina, dove i peronisti ai quali si ispirano Salvini e Di Maio hanno ridotto un'economia e un reddito pro capite un tempo...

Fiat Chrysler : Antonio Filosa CEO in America Latina spiega il calo delle vendite alle società di noleggio : 'Abbiamo una posizione dominante nelle vendite aziendali ed in particolare tra le piccole e medie imprese che sono il motore dell'economia'. Condividi Tweetta Whatsapp Reddit Linkedin Pinterest ...

Papa : San Romero è un messaggio di pace per tutta l'America Latina : "Il ricordo di San Oscar Romero è un eccezionale opportunità di inviare un messaggio di pace e riconciliazione a tutti i popoli dell'America Latina". Così Papa Francesco ricevendo in udienza i pellegrini di El Salvador, giunti a Roma in occasione della Canonizzazione di monsignor Oscar Romero - ucciso dagli 'squadroni della morte' mentre celebrava messa il 24 marzo del 1980 -, che si è ...

America Latina : crisi migratoria venezuelana - alto commissario Unhcr Grandi in visita in Colombia - Argentina - Perù ed Ecuador : Sempre secondo dati Onu 1,9 milioni di venezuelani vivono all'estero dal 2015 e il numero di coloro che hanno inoltrato domanda di asilo nel mondo è cresciuto del 2 mila per cento dal 2014. , Res,

America Latina contro Di Battista? Hashtag diffuso solo da cittadini italiani : Di Battista fuori. Dal Messico e dall’intera America Latina, perché si starebbe spacciando per una persona di sinistra, quando invece fa parte del M5S e appoggia un governo ritenuto “fascista”. È questo, in poche parole, il senso di un cinguettio diffuso via Twitter, con tanto di Hashtag #nolodejenentrar non fatelo entrare, da un certo Nino Buenaventura. Tweet pubblicato quasi in contemporanea con un altro dello stesso tono, il cui autore si ...

Tam tam social contro Di Battista 'Fascista - vattene dall America latina' : #nolodejenentrar pic.twitter.com/S5LpZB9hMx - Nino Buenaventura, @Ninobuenaventur, 26 settembre 2018 Il giro di vite imposto sull'accoglienza, i respingimenti, la politica delle frontiere chiuse ...

America Latina - social contro Di Battista : "Vattene - sei un fascista" : Continua a rimbalzare sui social, dal Messico all'America Latina, il messaggio di allarme, che invita Alessandro Di Battista ad andarsene dal CentroAmerica. Il pentastellato sta viaggiando per il CentroAmerica, facendo foto e reportage sui processi di resistenza.Ma il volantino che sta facendo il giro dei social avverte: "Attenzione! Questo signore si presenta come un cooperante di sinistra, ma in realtà è il leader del M5S, partito italiano che ...