Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis - avrà un motore Chevrolet : caccia alla Tripla Corona : Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis 2019 con il team McLaren IndyCar, al volante di una monoposto Dallara motorizzata Chevrolet. La notizia è giunta direttamente dalla scuderia di Woking che punta a vincere la grande classica sul catino dell’Indiana (in programma domenica 26 maggio), sfruttando tutte le doti del due volte Campione del Mondo di Formula Uno. Lo spagnolo, che quest’anno si è imposto anche alla 24 Ore ...

24 Ore di Daytona - Alonso correrà con la Cadillac del team WTR : Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Daytona 2019 con il team Konica Minolta Cadillac WRT. correrà con la DPi-VR numero 10 insieme a Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Render van der Zande. Per il pilota spagnolo, sarà la seconda esperienza a Daytona, dopo quella fatta lo scorso anno insieme alla United Autosport.Si corre il 27 gennaio. La ventiquattro ore americana sancirà lapertura della stagione 2019 della IMSA WeatherTech Sports Car ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

IndyCar - Alonso ci riprova : correrà la Indy 500 con McLaren nel 2019 : Alonso e McLaren tornano in IndyCar: obiettivo Indy 500 2019 Un gran ritorno per il due volte campione del mondo di Formula 1, che ha annunciato il ritiro dal Circus per puntare a vincere il titolo ...

F1 – Alonso svela il suo futuro : assalto alla ‘Triple Crown’ - lo spagnolo correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Fernando Alonso ha svelato un’importante decisione in merito al suo futuro: lo spagnolo correrà la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis Dopo aver vinto il GP di Monaco (2006 e 2007) ed aver trionfato nella 24 Ore di Le Mans (2018), Fernando Alonso vuole portarsi a casa la 500 Miglia di Indianapolis per completare la mitica ‘Triple Crown’ del motorsport. Dopo aver annunciato la decisione di non voler prendere parte al Mondiale di ...

Indy 500 - La McLaren e Alonso correranno a Indianapolis : La McLaren e Fernando Alonso torneranno alla 500 Miglia di Indianapolis 2019. Il pilota spagnolo, che il prossimo anno non correrà più in Formula 1, dopo aver vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans, adesso vuole tentare di vincere anche a Indy e conquistare la "tripla corona": unimpresa riuscita solo a Graham Hill nel 1972.La McLaren guarda oltre la F.1. Il team di Woking ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis per tre volte nella ...