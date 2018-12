Allegri senza peli sulla lingua | “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo penalizzato dal

Probabili formazioni/ Fiorentina Juventus : Allegri ancora senza Sami Khedira - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Fiorentina Juventus: novità live e quote per il match di questa sera al Franchi, previsto nella 14giornata del Campionato di Serie A.

Juventus - Allegri riparte senza Bernardeschi ma con la carica del tweet di Ronaldo : La Juventus è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, è rientrato anche CR7 dopo la vacanza a Londra con la compagna Georgina, “Si torna in pista”, è l’eloquente tweet di Ronaldo direttamente dalla Continassa. Back on track⚽ pic.twitter.com/1CNe0jvibh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 novembre 2018 -> Leggi anche Juventus, […] L'articolo Juventus, Allegri riparte senza Bernardeschi ...

Champions : Juventus in campo senza lo squalificato CR7 - Allegri : 'Cosi si riposa' : Dopo la vittoria di sabato in campionato contro il Napoli che porta i bianconeri a +6 sui rivali, è già tempo di scendere in campo per la Champions League. Alle 19:00 di questa sera, all'Allianz Stadium, la Juventus affronterà nella seconda partita del girone lo Young Boys. Sulla carta è certamente un match abbordabile, ma da non sottovalutare assolutamente per evitare di ritrovarsi di fronte a situazione complicate e spiacevoli. I campioni ...

Dall’addio di Marotta all’assenza di Cristiano Ronaldo - il pensiero di Allegri prima dello Young Boys : Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Juventus e lo Young Boys, l’allenatore commenta l’addio di Marotta e l’assenza di Cristiano Ronaldo nella prossima partita di Champions League “C’è grande dispiacere per Marotta. – ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prima del match valido per i gironi di Champions League contro lo Young Boys – Siamo in un ...

