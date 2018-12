Allegri | ' Il Pallone d' oro a Modric sarà uno stimolo per Ronaldo'

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Allegri : «CR7 da Pallone d’Oro - vincere per restare a +6» : In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta Juventus-Spal in conferenza stampa: «Ronaldo non concorrerà al Pallone d’Oro? Non lo so, posso dire che lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. Per me meriterebbe il Pallone d’Oro, l’ho detto arie volte». Ilgol di Dybala in nazionale: «Sicuramente un bel passo in avanti per lui a livello di autostima, anche perché ci tiene molto all’Argentina. È un giocatore in ...

