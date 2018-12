Allarme bomba | nove stazioni ferroviarie di Mosca vengono controllate

Mosca - Allarme bomba nei centri commerciali : migliaia di persone evacuate : Diverse migliaia di persone sono state evacuate da oltre dieci centri commerciali e una stazione ferroviaria a Mosca per una serie di allarme bomba. A riferirlo è l'agenzia russa Tass che cita fonti ...

Mosca : Allarme bomba nei centri commerciali - evacuate migliaia di persone : allarme bomba in Russia. Diverse migliaia di persone sono state evacuate più di dieci centri commerciali a Mosca.Tra i centri presi di mira figurano quelli di Tsvetnoi, Atrium e Megapolis (Metropolis). Notizie diffuse precedentemente parlavano di minacce di esplosioni nel centro Kapitoly sulla Sheremetyevskaya a Mosca e nel Gorbushkin Dvor, dove sono stati fatti allontanare clienti e personale. I centri sono ora oggetto di perquisizioni ...

Trapani : la borsa dimenticata sul treno - l'Allarme bomba e il blocco dei treni trapanesi : Una borsa dimenticata da un passeggero sul treno arrivato in stazione a Trapani, e un tranquillo lunedì mattina si è trasformato nel caos più totale. Un altro passeggero, intorno alle 10:30, infatti, ...

Allarme bomba in piazza del Municipio : Allarme bomba in piazza del Municipio a Saluggia. I carabinieri stanno indagando. Visionati i filmati delle telecamere presenti nell'area. Allarme bomba E' domenica 11 novembre e come ogni giorno di ...

Brindisi - caos in aeroporto per un (falso) Allarme bomba. Ma era uno scherzo tra colleghi : caos all’aeroporto di Brindisi a causa di uno scherzo telefonico che segnalava la presenza di una bomba. Un dirigente stava predisponendo il piano di evacuazione davanti ai passeggeri quando è venuta a galla la verità. Del falso allarme sono stati immediatamente avvertirti i poliziotti che hanno identificato i dipendenti responsabili dello scherzo.Continua a leggere

Barcellona - due treni evacuati per sospetti pacchi bomba. Allarme rientrato : La stampa locale ha riportato la notizia che questa mattina a Barcellona sono stati evacuati due treni per sospetti pacchi bomba. L'Allarme è scattato questa mattina alla stazione Sants di Barcellona, ...

