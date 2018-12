Alla deriva in mare per 12 giorni | 15 migranti morti di sete

Migranti : Libia - per giorni Alla deriva - 14 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Galoni - ‘Incontinenti Alla deriva’ è il nuovo album di un artista da scoprire per forza : “La musica non è questione di stile ma di sincerità” dice Bjork. E partendo da questa premessa voglio parlare di un cantautore che mi ha rapito le budella: Emanuele Galoni. Ben prima di questo nuovo Incontinenti alla deriva, che sarà presentato nella serata di sabato 1 dicembre, ho dovuto fare i conti col fatto che la scena e le luci non fossero tutte per lui: provando rabbia perché la musica di oggi è inflazionata dai cialtroni e ...

Barcone Alla deriva - interviene la Libia : Roma, 24 nov., AdnKronos, - La guardia costiera libica ha recuperato nella notte un gommone con circa 100 immigrati a bordo, quasi tutti di nazionalità sudanese. L'allarme, partito ieri pomeriggio dal ...

Merola - reagiamo a paese Alla deriva : ANSA, - BOLOGNA, 23 NOV - "E' ora di reagire: faccio appello a tutti i sindaci di qualsiasi colore politico, perché non è possibile per una città come la nostra che vuole restare in Europa, assistere ...

Berlino - Macron al Bundestag : "Serve un' Europa forte per evitare un mondo Alla deriva" : "L'Europa e nel suo seno la coppia franco-tedesca" ha "il compito di non lasciare andare il mondo alla deriva e di portarlo sul percorso della pace", ha detto il presidente francese parlando al ...

La nave Alla deriva : Non per i due o tre dissidenti saliti agli onori della cronaca per aver bocciato il condono per Ischia . Piccoli numeri se non fossero la punta di un iceberg che ha l'aria di squagliarsi. Di fronte ...

Maltempo : barche Alla deriva in Salento : ANSA, - PORTO CESAREO , LECCE, , 29 OTT - Il forte vento di scirocco che sta sferzando la Puglia in queste ore ha rotto gli ormeggi di almeno quattro imbarcazioni da diporto ormeggiate a Porto Cesareo,...

Vittorio Feltri - l'Italia sottomessa ad Allah : 'E tutti tacciono sulla pericolosa deriva islamica' : Ormai i tifosi del burqa, tollerati dai preti e dalla politica, si sono impadroniti perfino del crocefisso e di Gesù Cristo. Casi della brutta vita che ci siamo dati per debolezza estrema. Non so ...

Ferrari - Sullo Stelvio - un muletto derivato dAlla 488 GTB : Le colline intorno a Maranello sono normalmente il posto ideale per fotografare un prototipo Ferrari in prova, ma questa volta la meta dei collaudatori è il Passo dello Stelvio, dove il nostro lettore Lorenzo Quajo ha incontrato un muletto derivato dalla 488 GTB.Patchwork Ferrari. La vettura è, nella migliore tradizione Ferrari, un insieme di componenti di vari modelli creato probabilmente per collaudare uno specifico elemento, senza per forza ...

Roma - Pallotta risponde a Garcia : 'Con te stavamo andando Alla deriva...' : Il presidente della Roma, James Pallotta, è tornato sulle parole di ieri dell'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Questo il commento del presidente rilasciato al Corriere dello Sport : 'Posso dire che con Spalletti alla fine del campionato siamo arrivati con una striscia di 17 partite senza sconfitte raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto ...

Borse europee Alla deriva dopo crollo Wall Street : Si preannuncia una giornata davvero pesante per le Borse europee , sulla scia della debacle di Wall Street che ha affossato anche tutte le Borse asiatiche . A scatenare l'ondata di vendite sui mercati ...

Skoda - Il primo teaser della hatchback derivata dAlla Vision RS : Se vi è piaciuta la Vision RS presentata al Salone di Parigi preparatevi a vedere il modello di serie entro pochissimo tempo: la Skoda ha infatti diffuso il primo teaser della nuova compatta, che debutterà già entro la fine del 2018.hatchback spaziosa. La hatchback, il cui nome non è ancora stato ufficializzato, è destinata a sostituire l'attuale Rapid posizionandosi tra la Fabia e la Octavia. Il bozzetto conferma l'andamento ...

Berlusconi : sono preoccupato dAlla deriva autoritaria del governo - siamo vicini al baratro : Silvio Berlusconi si è detto "preoccupato dalla deriva autoritaria" dei 5 stelle e che questo governo porti al "baratro" non solo economico ma anche sul fronte delle ‎libertà. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo - ha aggiunto - e il centrodestra si ripresenterà agli elettori".‎

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari Alla deriva dopo l’addio del Presidente Sergio Marchionne : Un GP di Russia dal sapore della disfatta per la Ferrari? Forse no però di sicuro la doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con annesse polemiche per il gioco di squadra, ha confermato una superiorità che le Frecce d’Argento hanno su tutti i fronti. Dati alla mano, negli ultimi 6 GP disputati, le monoposto di Brackley hanno vinto cinque volte con Hamilton contro l’unico successo di Sebastian Vettel a Spa. Una ...