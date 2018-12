Alex e Luca a Capodanno dal sonno alla morte

Mostra collettiva di Alex Bodea | Ana Botezatu | Dario Carratta | Luca Grechi : Mostra collettiva di Alex Bodea | Ana Botezatu | Dario Carratta | Luca Grechi – 12 dicembre – 31 gennaio – Opening mercoledì 12 dicembre ore 18.30. Dal 12 dicembre la galleria Richter Fine Art ospita sotto lo stesso tetto Alex Bodea (RO), Ana Botezatu (RO), Dario Carratta (IT), Luca Grechi (IT). I quattro artisti, di cui Alex Bodea e Ana Botezatu per la prima volta a Roma, esporranno sketches, disegni, sculture, dipinti in una ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...