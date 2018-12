Alessandria | scende dal camion e viene travolto e ucciso da un mezzo in manovra

fanpage

: RT @GraceDama: Novi scende in piazza con i lavoratori Pernigotti: in mille contro lo scippo turco - La Stampa - robdeangeliss : RT @GraceDama: Novi scende in piazza con i lavoratori Pernigotti: in mille contro lo scippo turco - La Stampa - GraceDama : Novi scende in piazza con i lavoratori Pernigotti: in mille contro lo scippo turco - La Stampa -

(Di martedì 4 dicembre 2018) L’incidente mortale si è verificato in uno stabilimento in frazione di Torre Garofoli, nel Comune di Tortona, nell’Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, unavrebbee schiacciato unista. Il personale sanitario del 118 è giunto allo stabilimento ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.