Al via la prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Al via la prevendita della seconda generazione Audi Q3 : Nuova Audi Q3, lo sport utility compatto dei quattro anelli, si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, complici sia il single frame ottagonale e le prese d’aria derivati da Q8, l’ammiraglia della gamma Q, sia i sottili proiettori offerti in tre versioni, tutte con tecnica a LED. Al seducente look esterno si accompagna […] L'articolo Al via la prevendita della seconda generazione Audi Q3 sembra essere il primo su ...

Prezzi dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 con meet&greet a 750 euro - al via la prevendita : Parte la prevendita dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019. Il gruppo sarà in concerto in Italia per un'unica sera, il prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dopo 18 anni di assenza dalle arene indoor mondiali. Il tour coinvolgerà l'America ma anche l'europa e l'Italia sarà protagonista di un unico spettacolo a supporto del nuovo disco di inediti del gruppo, DNA. L'evento è atteso per il 15 maggio e i ...

Biglietti per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 concerti in Italia : prevendita al via su TicketOne : Michael Bublé a Milano nel 2019 per due concerti consecutivi attesi al Mediolanum Forum di Assago. Al momento sono questi gli unici due eventi live di Michael Bublé in programma per il prossimo anno in Italia. L'artista ha annunciato una serie di concerti a partire dal prossimo mese di febbraio. La tournée a supporto del nuovo album di inediti, Love, coinvolgerà tutto il mondo e non trascurerà l'Italia dove Michael Bublé si esibirà il ...

Al via la prevendita generale per i biglietti dei concerti di Vasco nel 2019 dopo la prelazione per il fan club : Sono ufficialmente partite le prevendite generali per i biglietti dei concerti di Vasco nel 2019, dopo la prelazione per il fan club che ha fatto registrare una vendita record. I biglietti disponibili sull'unica piattaforma ufficiale Vivaticket sono quelli per le date allo Stadio San Siro di Milano, che l'artista emiliano ha fissato - per il momento - in numero di 4. La prevendita per le date di Cagliari sarà invece disponibile a stretto ...

Biglietti per Giorgia in tour nel 2019 - al via la prevendita su TicketOne : I Biglietti per Giorgia, in concerto nel 2019, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola. L'artista sarà in tour il prossimo anno per presentare l'album di cover Pop Heart, atteso per il prossimo venerdì 16 novembre con Sony Music. Al suo interno una serie di cover della tradizione musicale riarrangiate e ricantate da Giorgia, una delle voci più interessanti del panorama ...

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Elisa nei teatri al via da marzo 2019 : Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri che comincerà nei primi mesi del 2019 e a supporto di Diari aperti. Dopo l'incredibile successo dei primi concerti, si è reso necessario un ampliamento massiccio del tour che ha pensato per dare risalto al nuovo progetto discografico che ha rilasciato su etichetta Universal Music il 26 ottobre scorso. I Biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 7 ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Elisa nei teatri al via nel 2019 per Diari Aperti : Il tour di Elisa nei teatri è finalmente disponibile con i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Esaurita la prevendita esclusiva per i membri del Fun Club, sono finalmente iniziate quelle generali in modo che tutti abbiano accesso ai biglietti. Si parte dal 18 marzo con la prima data al Teatro Verdi di Firenze per concludere a Genova il 14 maggio con la data al Teatro Carlo Felice. Diari Aperti sarà quindi ...

Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - al via la prevendita generale su TicketOne e TicketMaster : prezzi e settori disponibili : Marco Mengoni in tour nel 2019 toccherà alcuni dei principali palazzetti dello sport. Partirà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per far tappa a Milano il 1° maggio per un concerto al Mediolanum Forum di Assago e poi a Roma, l'8 maggio, al Palalottomatica. Marco Mengoni sarà a Bari il 13 maggio e a Caserta il 16 per continuare verso Eboli il 18 e Firenze il 21 maggio. All'Arena di Verona arriverà il 24 maggio, prima degli ultimi due ...

Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - prevendita al via da App ufficiale - su TicketOne e TicketMaster : Qui sotto i Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 nei palazzetti dello sport. La prevendita in anteprima per i fan da app ufficiale di Marco Mengoni parte oggi alle ore 10.00, a seguire i ticket saranno disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola. Il numero di biglietti in prevendita oggi da app ufficiale di Marco Mengoni è molto limitato e da ...

Al via domani la prevendita di UMIDIGI - disponibile a poco più di 65 euro : Prenderà il via domani la prevendita di UMIDIGI A3, il nuovo entry level del produttore cinese che potrà essere acquistato a poco più di 60 euro. L'articolo Al via domani la prevendita di UMIDIGI , disponibile a poco più di 65 euro proviene da TuttoAndroid.

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Fedez al via da Firenze a marzo 2019 : Dopo l'annuncio del tour di Fedez, ecco arrivare i Prezzi dei biglietti per partecipare ai concerti che l'artista di Rozzano ha organizzato per il suo ritorno sul palco da solista dopo il successo del progetto congiunto con J-Ax. Il primo concerto è previsto per il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze ma i concerti proseguiranno per tutto il mese di marzo e fino alla metà di aprile, quando approderà alla Zoppas Arena di Conegliano per ...

Al via la prevendita di OUKITEL C11 Pro - l’entry level da 70 euro con batteria removibile : Ha preso il via ieri la prevendita di OUKITEL C11 Pro, il nuovo smartphone di fascia bassa di OUKITEL, con batteria removibile. L'articolo Al via la prevendita di OUKITEL C11 Pro, l’entry level da 70 euro con batteria removibile proviene da TuttoAndroid.

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...