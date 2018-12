Al via da oggi la Settimana Italia-Cina dell’innovazione

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Civitanova-Asseco Resovia - oggi Semifinale Mondiale per Club volley 2018 : programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre (ore 17.30) si disputerà Civitanova-Asseco Resovia, Semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andrà in scena una sfida stellare che vale un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la Lube vuole tornare a giocarsi il trofeo dopo aver perso la battaglia contro lo Zenit Kazan dodici mesi fa, la compagine polacca spera di regalare una grande gioia al pubblico di casa. I ...

Volley - Semifinali Mondiale per Club 2018 : oggi Civitanova-Resovia e Trento-Fakel (1° dicembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre si disputano le Semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andranno in scena due partite di alto livello tecnico che si preannunciano spettacolari e avvincenti, le due vincitrici voleranno ovviamente in finale e domani torneranno in campo per andare a caccia del titolo. La speranza è quella di avere un atto conclusivo tutto italiano: alle ore 17.30 Civitanova aprirà le danze contro ...

"Oggi viaggio per l’Italia e vedo che assomiglia sempre di più al Cile - nelle cose peggiori del Cile” : Il suo giudizio politico sull'Italia di oggi Nanni Moretti lo affida all'esule Cileno che chiude il documentario "Santiago, Italia" : "Sono arrivato in un Paese che era molto simile a quello che sognava Allende in quel momento lì. Oggi viaggio per l'Italia e vedo che l'Italia assomiglia sempre di più al Cile, nelle cose peggiori del Cile". Ci si chiedeva perché dopo un lungo silenzio il più politico dei nostri registi ...

Anticipazioni U&D oggi - l'addio in lacrime di Teresa Langella : 'Voglio mandare via tutti' : I colpi di scena nello studio di Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata del trono classico che vedremo in onda oggi 29 novembre, assisteremo al pianto disperato della bella Teresa Langella, la quale dirà addio a tutti i suoi corteggiatori, in quanto amareggiata e delusa dal comportamento che hanno avuto in trasmissione. Un addio che creerà un po' di caso all'interno dello studio, dato che Teresa metterà in discussione tutto il ...

via Patini : promettevano permessi di soggiorno in cambio di denaro : Contattava suoi connazionali residenti all'estero e con la promessa di fargli avere un regolare permesso di soggiorno li convinceva a venire in Italia . Il compenso richiesto per la ' pratica ' era di ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi di nuovo insieme : "Ci riproviamo" : Raffaella Fico e Alessandro Moggi ci riprovano. La coppia, che stava insieme da due anni, si era separata circa tre mesi fa, a un passo dal matrimonio: le nozze, infatti, sembravano essere fissate nel ...

Aci Castello. Ponte di via Livorno : ieri il sopralluogo dell´assessore Falcone - oggi in Prefettura vertice sulla viabilità : Dopo il sopralluogo di ieri dell´assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, nell´area del Ponte di via Livorno soprastante via Spagnola, questa mattina in Prefettura si ...

Dl sicurezza - Salvini 'E una rivoluzione. Lo approviamo tra oggi e domani' : ROMA - Tra proteste delle associazioni e ovazioni dell'asse gialloverde, il decreto sicurezza firmato Matteo Salvini potrebbe tagliare il traguardo 'se non oggi, domani'. Così i vicepremier leghista a ...

Malattia vialli - il messaggio di Luciano Moggi all’ex attaccante della Juventus : Malattia Vialli – Nelle ultime ore tutto il mondo del calcio sotto shock ma soprattutto la Juventus dopo la rivelazione dell’ex attaccante Gianluca Vialli che ha dichiarato di aver avuto il cancro. Sono arrivati tanti messaggi da parte di ex compagni e non, nelle ultime ore pensiero anche di Luciano Moggi, ecco le parole riportate da ‘Libero Quotidiano’: “L’intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della ...

Alessandra Martines? ‘Fantaghirò’ oggi ha 55 anni : ecco come la ritroviamo : La fiabesca ‘Fantaghirò’ degli anni Novanta o, ancora prima, la rivale di Lorella Cuccarini nella categoria “la più amata dagli italiani”. Alessandra Martines, in ogni caso, se la ricordano bene tutti. Che fine ha fatto l’attrice ed ex ballerina italiana naturalizzata francese che è anche cugina (ma di secondo grado) di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi? È passato un bel po’ di tempo da quando Gianni Boncompagni la portò in tv per la prima ...

Dl Fisco - via oggi al Senato al decreto Omnibus : dentro anche lo “scudo antispread” per le piccole banche : Si chiama Omnibus ed è il maxi emendamento che sostituisce il decreto fiscale. A dare il suo via libera è stato nella serata di lunedì 26 novembre la commissione Finanze del Senato. Il dl Fisco arriva quindi stamattina in aula a Palazzo Madama. Il testo, oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, introduce anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l’aggregazione delle reti Tlc di Tim e Open ...

Calciopoli - vialli duro contro Moggi e la Juventus : “non hanno rispettato le regole” : Gianluca Vialli ha parlato della Juventus e di Luciano Moggi, tornando sul caso Calciopoli che ha scosso il mondo del calcio Gianluca Vialli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera, nella quale ha svelato la propria lotta contro un cancro che lo tormenta da diverso tempo. L’ex calciatore della Juventus, è stato interpellato anche in merito alla pagina più oscura della storia del club bianconero, quella relativa a ...