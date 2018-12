huffingtonpost

: Al carcere di Rebibbia si gioca 'La partità con papà': 'Con i nostri figli sembra di stare fuori da qui' - HuffPostItalia : Al carcere di Rebibbia si gioca 'La partità con papà': 'Con i nostri figli sembra di stare fuori da qui' - gibidibi : Rebibbia, detenuto 'beccato' mentre telefona dalla cella: carcere senza controlli -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Sono le 9.30 del mattino. Al cancello deldi, a Roma, mamme efanno la fila per entrare. Dietro le mura spesse del penitenziario, mariti e padri allacciano gli scarpini. Il primo dicembre non è solo giorno di visita. Come in altre 57 carceri italiane, si"La partita con papà", organizzata da Bambinisenzasbarre in collaborazione con il Ministero della Giustizia.Un momento che, fuori dal, non avrebbe forse niente di eccezionale. Ma che qui, dietro le sbarre, assume un significato particolare: "Qua è sempre la stessa giornata, un giorno vale l'altro - spiega Fabrizio - Iniziative di questo genere ti danno la possibilità di vivere una giornata diversa". Ha 49 anni, gli ultimi dei quali trascorsi dentro per rapina. Mentre parla abbraccia la sua piccola Zoe, che di anni ne ha 7 e ha gli stessi occhi del padre: "Più sto ...