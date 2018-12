Ai Dirigenti Scolastici riconosciuta RIA: nuova vittoria dell’avv Marotta

scuolainforma

(Di martedì 4 dicembre 2018) La sentenza favorevole alla RIA ai– Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Pasqualevolto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a favore dei Presidi assunti mediante procedura concorsuale.Gli stessi, oggi, subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come docenti.La questione del RIA aiNella scuola esistono tre tipologie di DS e tale differenziazione, sebbene gli stessi svolgano la medesima funzione, si riverbera anche sul trattamento retributivo e contributivo spettante agli stessi:Ex presidi: coloro che sono divenutiper essere già nel ruolo direttivo (art. 37 lett. C. CCNL 01.03.2002); Ex presidi incaricati (art. 39 CCNL 01.03.2002);...