Aeronautica Militare | trasporto sanitario urgente per una neonata di poche ore

Sub muore nel Garda : era un militare della base Aeronautica a Ghedi : Un militare dell’Aerobase del Sesto Stormo dell’aeronautica a Ghedi è morto questa mattina durante un’immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. L’uomo era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme non vedendo più riemergere il militare. I tre stavano facendo una esercitazione. Dopo ore di ricerche, è ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per fenomeni intensi nelle prossime ore : temporali e venti forti in arrivo : Una nuova perturbazione proveniente da Ovest interesserà nelle prossime ore la penisola italiana, apportando un deciso peggioramento -l'ennesimo di questo Novembre - sulle regioni...

Inaugurato a Pozzuoli l’Anno Accademico 2018/2019 degli istituti di formazione dell’Aeronautica Militare : Si è svolta questa mattina a Pozzuoli, presso l’Accademia Aeronautica, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’AM, generale di squadra aerea Alberto Rosso, la tradizionale cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/2019 degli istituti di formazione dell’Aeronautica Militare. La cerimonia, a cui hanno preso parte autorità civili e militari ed una nutrita rappresentanza di genitori e familiari dei giovani allievi, si è aperta con ...

Aeronautica Militare : neonato in imminente pericolo di vita trasportato urgentemente da Cagliari a Roma

Aeronautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per bimba di 2 mesi in pericolo di vita : Una bambina di appena due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...

Sardegna : Aeronautica Militare salva uomo colpito da infarto a bordo di nave : Un elicottero AB 212 dell’80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu, del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, è intervenuto in soccorso di un membro dell’equipaggio colpito da infarto a bordo della nave Artania a 180 km a est di Arbatax. L’elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu alle ore 21:55 a seguito dell’attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico ...

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Aeronautica Militare : il Generale Rosso è il nuovo Capo di SMA

Aeronautica Militare : uomo in pericolo di vita trasportato in elicottero da Ponza a Latina

Aeronautica Militare : fenomeni di entita' eccezionale nelle prossime ore - le zone colpite : Una severa perturbazione è in atto sull'Italia, con piogge alluvionali sul centro-nord e venti tempestosi su gran parte della penisola. nelle prossime ore la situazione non tenderà a migliorare,...

Aeronautica Militare : trasporto d’urgenza da Ischia a Roma per uomo gravemente infortunato : Un elicottero HH-139 dell’85° Centro CSAR (Combat Search and Rescue Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato attivato nel cuore della notte per trasportare un uomo gravemente infortunato dall’isola di Ischia all’ospedale Cardarelli di Roma. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta allertato dalla Prefettura di Napoli, è decollato ...

Grave maltempo a partire da oggi : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Il tempo &eGrave; gi&aGrave; peggiorato sul centro-nord Italia, con le prime piogge in atto, ma nelle prossime ore e nella giornata di domani entreremo nella fase pi&uGrave; intensa di questa perturbazione di origine...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per una bimba di pochi giorni : Una neonata di neanche due settimane, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel tardo pomeriggio da Trieste a Genova, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola, protetta in una culla termica, è stata poi trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale “Gaslini”. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Trieste alla Sala ...