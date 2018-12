Achille Bonito Oliva | L' arte è un massaggio al muscolo atrofizzato della società

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) "Quando ho teorizzato la transavanguardia parlavo proprio di questo. Del muoversi in mille direzioni, in mille modi diversi" dice, intervistato da Huffpost. Certo che l'incertezza del tempo, di questo periodo storico, possa accrescere il bisogno artistico del Paese. Il 6 dicembre inizierà la mostra INCERTA et.Cetera curata dal collettivo composto dagli studenti dell'ottava edizione del Master of ArtLUISS Business School, di cui il maestro di Caggiano è supervisore scientifico. L'incertezza del tempo è il temamostra e, in un periodo di dubbi e domande, il ruolo dell'non è quello di dare risposte. "Quello è il ruolopolitica. L'deve soltanto fare ulteriori domande", dice con la sua voce profonda e ferma.I populismi raccolgono consensi a suon di certezze, l'cosa deve fare?L'è il ...