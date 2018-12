A Palermo 46 persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’inchiesta antimafia

Mafia ed estorsioni a Palermo - arrestate 10 persone : Roma,, askanews, - Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri di Palermo perché ritenute a vario titolo responsabili di estorsioni, con l'aggravante di avere favorito Cosa nostra.Le indagini ...

Maltempo - alluvione a Palermo : persone bloccate in casa e sulle auto : “Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle compagnie carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi“, spiega il comando provinciale di Palermo. Nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai militari dalle proprie case o da auto rimaste bloccate, a volte sommerse, dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi ...

Maltempo - dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via nove persone : Il dramma di Castellaccia - Nella villa, che si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall' autostrada Palermo-Catania , si trovavano amici e parenti per ...

Maltempo - strage a Palermo : fiume straripa e sommerge una villa. Morte 10 persone : La Sicilia è in ginocchio a causa del Maltempo. Questa notte si è consumata una tragedia sconvolgente. Un fiume d'acqua in pochi istanti ha travolto un'abitazione e l'ha sommersa completamente. Un'intera famiglia in una villa di Casteldaccia, in provincia di Palermo, è stata completamente sommersa e uccisa. Nove persone, nonni, genitori e figli sono annegate nei locali invasi dalla piena del Milicia, ingrossato dalle piogge. Tra i morti ci sono ...

Maltempo - alluvioni ed esondazioni a Palermo : 9 persone annegate a Casteldaccia - un morto a Vicari [LIVE] : Tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si ...

Incendio sul traghetto Palermo-Livorno : odissea per le 300 persone a bordo : La nave Ausonia della Grimaldi Lines è rimasta senza motori mentre si trovava a circa 18 miglia dall'Isola di Ustica a seguito di un Incendio che si è sviluppato in sala macchine. Sul posto una motonave dei vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria di porto. Il traghetto, con un solo motore, infine ha cambiato rotta per far ritorno a Palermo.Continua a leggere

Sky Arte Festival - la due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...