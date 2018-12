A 7 anni muore sconfitto da cancro al cervello | “Hai mostrato che aspetto ha un vero eroe”

I medici le dicono che ha la cistite - Alicia muore a 21 anni per un tumore rarissimo : Secondo i medici aveva una cistite dovuta a un batterio nell'acqua, ma Alicia Embrey, 21 anni, è morta in otto settimane per una rara forma di cancro. La ragazza ha cominciato a sentirsi male di ...

Bari - muore a 19 anni in moto : per guadagnare qualcosa consegnava pizze : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Bari e che riguarda, ancora una volta purtroppo, la morte di una giovane persona. Il drammatico episodio si è consumato precisamente nel quartiere Poggiofranco, nel viale Madre Teresa di Calcutta, e riguarda un giovane di diciannove anni, Alberto Pollini Piscopo, che ha perso la vita mentre era in moto in un incidente stradale che non gli ha lasciato ...

Bologna - incidente mortale in auto : Marco muore a soli 31 anni : L'ennesima tragedia verificatasi per le strade del nostro territorio. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Bologna, precisamente sulla provinciale Palata, all'altezza di Crevalcore, piccolo comune emiliano. La vittima, Marco Mele, un giovane di appena trentuno anni che, secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, è morto dopo aver perso il controllo della propria vettura senza riuscire purtroppo a salvarsi. L'uomo avrebbe ...

Pensavano avesse una semplice infezione ma era un tumore ai reni : Alicia muore a 21 anni : La storia di Alicia Embrey, 21enne studentessa gallese di architettura, a cui i medici avevano diagnosticato una infezione del tratto urinario ma che è morta per un raro tumore ai reni solo otto settimane dopo quella diagnosi. Il dolore della madre: "Il mio dolce piccolo angelo è stato portato via troppo presto".Continua a leggere

Muore all’improvviso - a 46 anni - dopo una vacanza. Il marito : “Sembrava influenza” : Una tragedia immane. E ancora inspiegabile. Come è possibile che quelli che sembravano banali sintomi influenzali abbiano portato alla morte di questa donna britannica? Il marito, Robert Dinsdale, distrutto dal dolore, non riesce a darsi pace. Era tornato da appena 12 giorni da una vacanza con la famiglia a Glaisdale, nel North York, quando è avvenuto il dramma. La moglie Lesley, 46 anni e madre dei suoi due figli, si è ammalata misteriosamente ...

Lutto a Rovigo - Mattia muore a 19 anni dopo una malattia fulminante : “Non è giusto” : Mattia De Paoli , 19 anni di Concadirame, in provincia di Rovigo, è morto dopo una malattia brevissima lasciando nel dolore i suoi genitori e tutta la comunità locale. dopo il diploma, ha cominciato ad accusare i primi malori soltanto lo scorso agosto, ma il tumore che l'aveva colpito era talmente aggressivo che non gli ha lasciato scampo: "Spero che mamma e papà riescano a trovare la forza".Continua a leggere

Monsano. Auto contro un albero - il motore schizza sul sedile : Andrea muore a 37 anni : La vittima è Andrea Sarnese, 37enne di Avellino domiciliato in provincia di Ancona. La sua Fiat 500 si è completamente accartocciata contro un alberto sulla statale tra Jesi e Monsano. Un malore, un colpo di sonno o una distrazione fatale alla base del dramma.Continua a leggere

Perde l'appiglio e cade nel vuoto : Francesco muore in montagna a 28 anni : La tragedia ieri sui monti del Tonale. A lanciare l'allarme sono stati due alpinisti che lo hanno visto cadere

Infortuni : Fillea - si muore come 40 anni fa - serve reato omicidio su lavoro : Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Si continua a morire come quaranta anni fa, con una crescita nei primi [...]

Barbara - mamma di 2 bimbe - muore a 41 anni. Il marito : “Sarai il più bell’angelo custode” : Una giovane mamma di due bambine volata via troppo presto, un marito e papà che condivide il suo dolore, la tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella delle figlie, sui social network. Un lutto privato che in poche ore diventa “partecipato” da centinaia e centinaia di persone fino ad arrivare ai giornali locali, che raccontando la triste storia di questa famiglia ha commosso tutti. Succede a Brescia, dove Barbara Borsadoli, questo il nome ...

Il mondo del calcio russo sotto shock : Alexei Lomakin muore a soli 18 anni : Il mondo del calcio russo è scosso da una notizia tragica. A soli 18anni è morto Alexei Lomakin, calciatore della Primavera del Lokomotiv Mosca. Le cause del decesso ancora non si conoscono. La famiglia del giovane trequartista classe 2000 aveva denunciato la scomparsa al termine della scorsa settimana ma solo oggi è arrivata la conferma della tragedia. Restano aperte tutte le ipotesi e non si esclude anche quella dell’omicidio. FC ...

Sub di 39 anni muore nel lago di Garda : lago DI Garda. Un militare dell'Aerobase del Sesto Stormo dell'Aeronautica a Ghedi, Miguel Verdecchia, aviere romano di 39 anni è morto durante un'immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano ...

Reggio Emilia - in sei in auto finiscono in un dirupo : Sergio muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere