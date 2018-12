8 Dicembre 2018 | Buona Festa dell’Immacolata! Buon Natale! Buone Feste! Ecco le IMMAGINI

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 Dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 2 a sabato 8 dicembre 2018: Michael è ormai ossessionato da Xenia e diventa sempre più difficile per lui resistere al fascino della donna. Natascha inizia però ad accorgersi che nel marito c’è qualcosa che non va… Nel tentativo di distrarsi dai propri pensieri, Alicia si allena ogni giorno con Viktor per il torneo… ed i suoi sentimenti per il giovane Saalfeld rinascono! Jessica ...

Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 Dicembre 2018 – Eliminate Lory Del Santo e Giulia Salemi. : Nuova puntata, la Semifinale, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Un’edizione del reality poco fortunata, da tanti punti di vista. A partire dagli ascolti, sempre sottotono, mai brillanti e che non hanno avuto alcun guizzo, segno che le varie dinamiche non hanno mai conquistato il pubblico quest’anno. E poi il cast, parzialmente […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 ...

Nero a metà – Terza puntata di lunedì 3 Dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la nuova fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà […] L'articolo Nero a metà – Terza puntata di lunedì 3 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. sembra ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 Dicembre 2018 – Ricette e rubriche. : Tredicesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 3 a ...

Kilimangiaro – Ottava puntata del 2 Dicembre 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Ottava puntata del 2 dicembre 2018 ...

“La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 Dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della decima puntata di domenica 2 dicembre 2018. ...

Domenica Live – Puntata del 2 Dicembre 2018 – Sgarbi - Lecciso - Gemelle Kessler e Jane Alexander tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi, Lecciso, Gemelle Kessler ...

“Che tempo che fa” – Decima puntata del 2 Dicembre 2018 – Raffaella Carrà e Marco Mengoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Decima puntata del 2 dicembre 2018 – Raffaella Carrà e Marco Mengoni tra gli ospiti. sembra ...

Nero a Metà : anticipazioni quarta puntata di lunedì 10 Dicembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà, diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...

Nero a metà - terza puntata del 3 Dicembre 2018 : Per Amore : [live_placement] Nero a metà, anticipazioni terza puntata Nero a metà, terza puntata (Rai 1, 21.25 - 3 dicembre 2018): altri due casi nel terzo appuntamento con la serie con Claudio Amendola. Ricordiamo che la serie va in onda con due puntate da 50' ogni lunedì. Di conseguenza questa sera Rai 1 trasmette la quarta e la quinta puntata, entrambe da 50' ciascuna. Nero a metà, anticipazioni quarta puntata: Sorelle Carlo (Claudio Amendola) e Malik ...

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semifinale del 6 Dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 3 Dicembre 2018 : Panoramica dei programmi tv di STASERA, 3 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla fiction Nero a metà (episodio 5 – Sorelle e episodio 6 – Per amore) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Su Rai 2 serata a base di indagini con quattro episodi della serie statunitense Criminal Minds (episodi “Annientatore” – “Ultimo respiro” – “Dietro la ...