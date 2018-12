5 riti magici da fare a Santa Lucia per avere amore e fortuna

dilei

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il 13 dicembre è una di quelle date da cerchiare in rosso sul calendario. Il motivo?E’ il giorno della luce, quello in cui il sole tramonta prima e si celebra la festa di, laprotettrice della luce e della vista. La particolarità di questo giorno dell’anno è tutta qui: si festeggia il ritorno alla vita e alla felicità cone preghiere per propiziaree felicità. Ma in quale passato queste tradizioni affondano le proprie radici?Secondo la leggenda,, martire cristiana che visse le persecuzioni di Diocleziano, preferì essere uccisa piuttosto che sposare un pagano. La donna si cavò addirittura gli occhi proprio prima di morire e da questo gesto estremo deriverebbe il suo potere di proteggere la vista.Da alloraviene venerata con cerimoniali ereligiosi che ricordano molto Demetra, dea dell’agricoltura e ...