5 filtri per far navigare i bambini al sicuro su internet

(Di martedì 4 dicembre 2018) (ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Tenere i propri figli alsuè il primo obiettivo di qualsiasi genitore. Oggi isono bombardati dalla tecnologia e hanno accesso in maniera molto prematura a un mondo di informazioni che non sempre, per età e maturità, sono in grado di gestire.Nascondere la testa sotto la sabbia non è possibile. Sarebbe anacronistico pensare di non dare ai ragazzi uno smartphone o un tablet da provare, oppure tenerli lontani da ogni genere di tecnologia. Secondo recenti ricerche, il 16% deida 3 a 4 anni possiede un proprio tablet. E il tempo medio passato giornalmente davanti a uno schermo perdai 5 ai 7 anni è pari a 4,30 ore. Online si trovano tanti aiuti per proteggere isul web, come i, software che permettono una navigazione serena e una selezione da parte del genitore di ciò che ipossono o meno ...