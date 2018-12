38 anni senza Led Zeppelin | cosa ci ha lasciato ' la più grande rock band del mondo'

75 anni di presenza a Terni del luna park : "Il rapporto con questa città " spiega Lewis Carbonini, discendente di una delle famiglie storiche che fanno capo a circhi e spettacoli viaggianti -, è cominciato subito dopo l'ultima guerra. I ...

Volvo - In due anni triplicata la presenza nella Silicon Valley : Nei primi giorni di dicembre aprirà i battenti il rinnovato Tech Center Volvo della Silicon Valley, già inaugurato con i ricercatori che ci lavoreranno, i partner e il team esecutivo. Si tratta di un ampliamento del centro tecnologico situato a Sunnyvale, eldorado delle aziende informatiche, che in sostanza triplica la presenza della Casa in California dopo lo sbarco di due anni fa. L'espansione del Tech Center fa parte della strategia ...

Londra : Brexit senza accordo costerebbe 9 - 3% del Pil in 15 anni : Londra, 28 nov., askanews, - L'economia britannica potrebbe perdere il 9,3% del Pil nell'arco di 15 anni qualora il Regno Unito lasciasse l'Unione europea senza un accordo. E' quanto si legge nel rapporto redatto dal governo di ...

Cacciatore scomparso a Rimini - ritrovato senza vita Giovanni Succi : I due cani usciti con lui per la battuta di caccia lo hanno vegliato per sei giorni. Il corpo del Cacciatore è stato ritrovato in un sottobosco di rovi nella zona, probabilmente vittima di un incidente. È scomparso da Sant'Arcangelo lo scorso 26 novembre. Il caso era stato trattato anche dal programma Chi l'ha visto?.Continua a leggere

Giovanni - il bimbo di 2 anni nato senza tibia. Tiziano Ferro : “Aiutiamolo. Portiamolo negli USA” : La madre del piccolo affetto da emimelia tibiale lancia una raccolta fondi online per riuscire a farlo curare negli Stati Uniti da un luminare che potrebbe fargli avere una tibia artificiale. Anche il cantante risponde: "Aiutiamo Giovanni a crescere”.Continua a leggere

Catherine Zeta Jones sul #Metoo : "Per ogni accusa senza prove si torna indietro di 20 anni" : Lo scandalo Weinstein è stato l'argomento caldo di questo 2018, un anno in cui l'industria di Hollywood è stata colpita nel profondo, facendo crollare le sue stesse radici. Tra gli attori e i registi ...

Ginnastica - festa per i 150 anni senza Jury Chechi : ''Forse meritavo l'invito'' : Purtroppo non ha la ribalta mediatica che meriterebbe, ma è un bellissimo mondo'. Infine Tecchi: 'Per me questo è un grande momento. La nostra è una storia che abbraccia tutto lo sport italiano, ...

Pripyat - città fantasma di ernobyl da 30 anni senza elettricità - illuminata per un giorno : Lo scopo dell'istallazione artistica non è soltanto raccontare al mondo della tragedia di ernobyl nel linguaggio dell'arte contemporanea, ma anche attirare l'attenzione sulla percezione acritica ...

Come far asciugare i panni in casa (in inverno) senza farli puzzare di muffa : Far asciugare i panni in inverno può essere un vero incubo. Il freddo, la pioggia, il tempo cattivo spesso ci impediscono di stendere i panni all’aria aperta. Ne consegue che i panni ci mettono un sacco per asciugarsi. E, se non si ha un’asciugatrice, il procedimento può essere davvero terribile. Anche perché il problema è che, dopo un po’ che stanno al chiuso, i panni prendono il classico odore di umido. Odioso. Ma Come fare per velocizzare i ...

San Giovanni Bosco - l'ospedale senza pace : le formiche anche in Chirurgia : Ancora formiche in corsia al San Giovanni Bosco: colpita, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, questa volta è una stanza della Chirurgia generale. Un altro caso di formiche...

Messaggio per gli alieni dall'osservatorio di Arecibo 44 anni dopo il primo esperimento senza risposte : Ancora prima di quella celebre frase 'ET telefono casa' - con cui un giovane Steven Spielberg, fece entrare il suo tenero alieno nell'immaginario collettivo - il mondo della scienza stava già cercando un contatto con forme di vita extra terrestri. Precisamente nel 1974 dall'osservatorio di Arecibo, in Portorico, l'astrofisico Frank Drake, ebbe l'intuizione d'...

Napoli - stadio Collana senza pace : chiuso da due anni - è ancora braccio di ferro Regione-Giano : ancora lo sport mortificato da burocrazia e interessi di parte. Un bacino di ottomila persone che assiste alle schermaglie tra la Giano, legittima affidataria dell'impianto che fa capo tra gli altri ...

Si acquistano senza mutuo in meno di 7 anni al costo di 250 euro al mese. Ecco le case del futuro. : Si acquistano senza mutuo in meno di 7 anni al costo di 250 euro al mese. Ecco le case del futuro. Si chiamano Tiny Homes e stanno rivoluzionando il mercato immobiliare a Detroit. Costano solo 90 centesimi a metro quadro, da fuori sembrano piccole ma all’interno presentano un ambiente confortevole. Si acquistano senza mutuo, in meno di 7 anni al costo di 250 euro al mese. Sono le case del futuro e potrà permettersele anche chi guadagna ...

Ortona : ragazzo somalo di 20 anni gira senza veli in spiaggia e violenta un'anziana : Un cittadino somalo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ortona (Chieti) con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale. Saleban Nuur Shaieb, 20 enne senza fissa dimora, sbarcato l'anno scorso in Sicilia con un barcone e con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, quest'oggi ha scatenato il panico nella cittadina adriatica, prima denudandosi in strada e poi violentando una donna di 68 anni che stava ...