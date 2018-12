Alessandro Gassmann sul figlio Leo : 'gli dico sempre che l’Università viene prima' : Intervistato dal settimanale F, Alessandro Gassmann è tornato a parlare del lanciatissimo figlio Leo, tra i papabili vincitori di X Factor Italia. Il giovane, ventanni appena, ha conquistato il pubblico televisivo sin dai provini, arrivando così fino alla semifinale di dopodomani. Eppure papà Alessandro, giustamente, preme affinché il figlio rimanga con i piedi per terra, dando sempre e comunque priorità massima agli studi.prosegui la ...

Alessandria - scende dal camion e viene travolto e ucciso da un mezzo in manovra : L’incidente mortale si è verificato in uno stabilimento in frazione di Torre Garofoli, nel Comune di Tortona, nell’Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un mezzo avrebbe travolto e schiacciato un camionista. Il personale sanitario del 118 è giunto allo stabilimento ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.Continua a leggere

“Mamma!” Giusy Pepi - il commovente incontro con il figlio Giuseppe. Dopo 5 settimane lontani - è successo il giorno del suo 19mo compleanno : Tutto è bene ciò che finisce bene. Alla fine, Giusy Pepi è stata ritrovata. E non solo, proprio oggi, Giusy, ha incontrato il figlio Giuseppe nel giorno del suo 19esimo compleanno. La madre di cinque figli scomparsa lo scorso 15 ottobre e ritrovata pochi giorni fa a Palermo, ha potuto incontrare il primogenito grazie all’aiuto delle forze dell’ordine, che hanno raccolto l’appello lanciato in Tv dal ragazzo. Giusy, infatti, Dopo ...

Riscaldamento globale - relazione del governo USA : “In arrivo una catastrofe climatica” : Una relazione del governo statunitense, stilata principalmente da scienziati delle agenzie federali e dai loro collaboratori, sostiene che è estremamente probabile che “l’influenza umana sia stata la causa dominante del surRiscaldamento osservato dalla metà del XX secolo. Per il surRiscaldamento dello scorso secolo, non esiste una spiegazione alternativa convincente supportata dalla portata delle evidenze osservate”. Inoltre, le conseguenze ...

Medico aggredito davanti l’ospedale di Crotone : è in codice rosso : Paura in Calabria dove un Medico è stato aggredito. Una dottoressa dell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone è stata aggredita e ferita, mentre stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro, da un cittadino che l’ha colpita al collo con un cacciavite. La professionista, che presta servizio nel reparto di Medicina, è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo ...

Salvini in diretta Facebook : «Basta insulti e minacce» Live : «Basta insulti e minacce». Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Fb dopo lo scontro con il procuratore di Torino Armando Spataro.

Copia conforme : l'arte della riproduzione dal '700 ad oggi - : 'Ancora un'occasione per creare un dialogo interistituzionale di livello: con la mostra -Copia conforme- raccontiamo come arte, scienza e saper fare si combinino, per trasmettere ai visitatori di ...

A Reggio Calabria l'ultima tappa del "Gomo Tulku's MBA Tour-Europe" : Inoltre, cerca un incontro e un raccordo con la scienza moderna, soprattutto la fisica quantistica e la scienza della mente, nella società di oggi in continua evoluzione. Negli ultimi anni Gomo Tulku ...

Nazionale - Mancini : ''Obiettivo Europei - al lavoro per vincerli'' : FIRENZE - Roberto Mancini e quella voglia di ridare entusiasmo ai tifosi della Nazionale, dopo gli ultimi anni bui e qualcosa di buono che si è già intravisto, nonostante un ricambio generazionale e ...

Alonso a caccia della Indy 500 con il motore Chevrolet : A caccia della Tripla Corona, a caccia di vittorie, che sia la Indy o Daytona, con cavalli americani. Fernando Alonso correrà la prossima Indy 500 con un motore Chevrolet sulla Dallara che schiererà ...

Tuchel : 'Buffon e Areola? Non ho ancora deciso chi sarà il titolare' : PARIGI - Fra Gigi Buffon e Alphonse Areola non c'è un titolare e una riserva. Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , insiste sul fatto che fra i suoi portieri ' non c'è una gerarchia ...

Simeone - 'Pallone' a Griezmann o Varane : ANSA, - ROMA, 4 DIC - "Congratulazioni a Modric, ha fatto un'ottima stagione ma per me i migliori sono stati Varane e Griezmann". La pensa così il 'cholo' Simeone, che i giorno dopo l'assegnazione del ...

Salvini in diretta Facebook : 'Basta insulti e minacce' Live : 'Basta insulti e minacce'. Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Fb dopo lo scontro con il procuratore di Torino Armando Spataro.

Addio a padre Ugo De Censi - apostolo della carità : In un mondo sempre più votato al consumismo, all'individualismo e al 'tutto subito', padre Ugo predicava la semplicità, la sobrietà e la perseveranza. Per il salesiano delle Ande l'importante non era ...