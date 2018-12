Zona Euro | crescita del manifatturiero più debole da agosto 2016 | Markit

EuroZona - il PMI manifatturiero tocca i minimi da agosto 2016 : ... mostrando inoltre come, durante il quarto trimestre, la produzione potrebbe agire da freno per l'intera economia dell'Eurozona. - commenta Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS ...

Risultati Serie A 14ª Giornata – Belotti rilancia il Torino in Zona Europa - pari per Frosinone e Sassuolo : Le reti di Belotti e Ansaldi permettono al Torino di superare il Genoa e rilanciarsi in zona Europa, terminano in pareggio Frosinone-Cagliari e Sassuolo-Genoa: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Milan sul Parma per 2-1 nel lunch match, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con altri 3 incontri nel pomeriggio. L’unico successo è quello del Torino che supera il Genoa in rimonta. Granata che vanno sotto nel ...

EuroZona - inflazione in frenata a disoccupati stabili a novembre : L'inflazione in Eurozona conferma un rallentamento a novembre , compatibile con il rallentamento economico in atto nel Vecchio Continente, mentre il mercato del lavoro conferma un tasso di ...

Bce : Manovra - timori crescono in EuroZona : 13.25 Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, pubblicato due volte l'anno, spiegando che "le tensioni sui titoli di Stato italiani ci ricordano di quanto velocemente le incertezze della politica possano portare ad un cambiamento della fiducia dell'atteggiamento del mercato e ad un aumento del premio di rischio".

Zona Euro - massa monetaria in aumento nel mese di ottobre : Accelera la crescita della massa monetaria M3 della Zona Euro . Nel mese di ottobre il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,9%, dopo il +3,6% del mese precedente , rivisto da +3,5%,. Il ...

Il budget dell’EuroZona e gli interessi dell’Italia : Nonostante i dubbi (sulla opportunità di uno scontro frontale con l’Europa) manifestati da alcuni esponenti del governo italiano, i capi politici di quest’ultimo continuano a fare la...

L’allarme di Draghi : “Politiche insostenibili portano austerità - rischio per l’EuroZona” : Intervenendo in audizione al Parlamento europeo, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha spiegato: "Politiche insostenibili conducono alla fine ad aggiustamenti socialmente dolorosi e finanziariamente costosi che possono minare la coesione dell'Unione monetaria. Queste politiche espongono l'area dell'euro a rischi di contagio capaci di minare la coesione dell'unione economica e monetaria".Continua a leggere

Draghi - rischi per l'EuroZona da politiche interne insostenibili : Il Quantitative Easing , QE, finirà a dicembre, ha ribadito il presidente della BCE Mario Draghi al Parlamento europeo , segnalando però che il programma di acquisto di titoli di Stato "è ancora ...

EuroZona - con l’austerity ci rimettono i Paesi in difficoltà. Altro che Unione monetaria : di Riccardo Realfonzo* Presento di seguito, con alcune note esplicative, le slides della mia conferenza tenuta al convegno dell’associazione Asimmetrie Euro, mercati, democrazia 2018, svoltosi a Montesilvano l’11 novembre 2018. 1. La crisi dell’Eurozona L’Unione monetaria europea si presenta oggi come un’Unione incompleta. Abbiamo una moneta unica, ma non una banca centrale che funzioni da prestatore di ultima istanza (garantendo sempre ...

Parma - il miracolo dalla D alla A : e ora è in Zona Europa : Appena tre anni fa ripartiva dalla Serie D, subito dopo l'inferno estivo del crac societario di Ghirardi e Leonardi. Oggi, però, il Parma, agli occhi di tutti , addetti ai lavori e non..., non può più ...

Parma-Sassuolo 2-1 - i ducali entrano in Zona Europa : La cronaca. Derby emiliano dalle mille emozioni nei primi quarantacinque minuti. Il Parma già al 1' si rende pericoloso con Inglese, il suo tentativo, però, finisce alto rispetto alla porta di ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in Zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...