Windows 10 | icone ecco come cambieranno Una rivoluzione

Microsoft lavora su delle nuove icone per Office e (forse) anche per Windows 10 [Video] : Attraverso un video pubblicato su uno dei suoi canali YouTube verificati, Microsoft ha svelato al grande pubblico le nuove icone disegnate per l’intera suite di Office, OneDrive e Skype compresi. L’ultima volta che i designer di Redmond avevano modificato le icone di Office è stato ben 5 anni fa, nel 2013, rendendole difatti più moderne e in linea con il nuovo sistema operativo Windows 8. Adesso però c’è Windows 10 e, con ...