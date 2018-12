Williams | Fed | chiede nuove strategie su target d' inflazione

Hopman Cup con Federer e Serena Williams : Sono Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due, 20 lo svizzero, 23 la statunitense, le star della 31ma edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...

Hopman Cup – Sarà Federer vs Serena Williams : gironi - tennisti partecipanti e tutto quello che c’è da sapere : Grande attesa per la Hopman Cup 2018-2019, il torneo a cavallo fra i due anni che vedrà in campo ben 8 nazioni rappresentate da due coppie di giocatori: nello stesso girone la Svizzera di Federer e gli USA di Serena Williams tutto pronto per Hopman Cup, il torneo a squadre che si disputerà dal 29 dicembre al 5 gennaio, appena prima degli Australian Open (15 gennaio-25 gennaio 2019). Il particolare evento vedrà scontrarsi fra di loro 8 ...