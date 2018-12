huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Voto choc in Andalusia: debacle socialista, vola l'estrema destra. Sanchez sotto tiro, i Popolari chiedono elezioni htt… - Noe_Urdangaray : RT @HuffPostItalia: Voto choc in Andalusia: debacle socialista, vola l'estrema destra. Sanchez sotto tiro, i Popolari chiedono elezioni htt… - HuffPostItalia : Voto choc in Andalusia: debacle socialista, vola l'estrema destra. Sanchez sotto tiro, i Popolari chiedono elezioni - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? VOTI UFFICIALI – Cambia De Paul, affonda #Barella! ?? #Zaza choc, voto super ad Ansaldi #Fantacalcio -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Sconfitta per il primo ministro spagnolo Pedronelle elezioni regionali in, primo test da quando il leaderha assunto la guida del governo. Per la prima volta il partito diVox ha conquistato seggi nell'assemblea regionale, eleggendo 12 deputati. Secondo risultati ancora parziali, con l'82,84% delle schede scrutinate, il Partito(Psoe) si è confermato prima forza politica della regione con 33 deputati, lontano però dalla maggioranza assoluta di 55 seggi. Al secondo posto il Partito popolare (Pd), che ha eletto 26 deputati, quindi Ciudadanos con 21, il partito locale Adelante Andalucia con 17 e Vox con 12. Per il partito dellaun successo pieno: 12 seggi era infatti il traguardo che si era prefitto in campagna elettorale.Nell'assemblea regionale dell'dopo le elezioni locali di oggi è possibile in ...