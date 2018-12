Voragine alla Piana | il sindaco | «Realizzeremo strada alternativa» - Foto

Macchina inghiottita dalla Voragine in strada. Automobilista disperso : Tragedia per il maltempo, ieri, a San Felice Circeo. Si apre una voragine sulla provinciale Pontina: un uomo disperso e due persone ferite. Walter Donà, 68 anni, imprenditore edile di Terracina, era a bordo della sua auto con un amico di 64 anni quando, all'altezza del chilometro 97, la striscia di asfalto sotto di essi precipita in un baratro profondo 8 metri. Assieme ai due piomba giù anche una donna che passava in quel momento. L'uomo alla ...