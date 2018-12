Volley Trentino torna sul tetto del mondo dopo 6 anni

Samsung Volley Cup A2 – Mondovì super nel Girone A - il Barricalla ferma Trentino nel Girone B : Samsung Volley Cup A2: settebello Mondovì nel Girone A, imbattuta anche Orvieto che passa a Caserta. Soverato al quinto, primo urrà per Olbia. Nel Girone B Omag al terzo posto, il Barricalla frena Trentino . Festa Cutrofiano su Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-13 25-17 25-23) Una inarrestabile Lpm Bam Mondovì super a in un’ora e 11 minuti la formazione dell’Itas Città Fiera ...

Samsung Volley Cup A2 – Netto 3-0 della Delta Informatica Trentino sulla Siger Marsala : Samsung Volley Cup A2: la Delta Informatica Trentino coglie il primo successo stagionale, 3-0 alla Sigel Marsala nell’anticipo della 2^ giornata del Girone B. Domenica alle 17 tutte le altre gare “Casa dolce casa”. Con una prova estremamente convincente la Delta Informatica Trentino bagna il debutto casalingo superando in tre set la Sigel Marsala , riscattando così la sconfitta rimediata domenica scorsa a San Giovanni in Marignano. Al ...

Pallavolo – Herbalife Nutrition prosegue la sua partnership con Trentino Volley come Fornitore Nutrizionale Ufficiale : Herbalife Nutrion e Trentino Volley ancora insieme per la stagione 2018-2019: l’azienda leader mondiale nella produzione di integratori e alimenti sportivi sarà il Fornitore Nutrizionale Ufficiale della squadra di Pallavolo Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, prosegue la sua partnership con Trentino Volley per la stagione 2018-2019 come Fornitore Nutrizionale ...