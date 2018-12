Voci sulla famiglia dei Samsung Galaxy S10 narrano di fori nei display | doppie fotocamere

Lazio - Lotito sulla querelle Milinkovic-Savic : le Voci sul Milan e le idee della società per il mercato : Milinkovic-Savic è sempre al centro di diverse voci di mercato , la Lazio sta tentando strenuamente di resistere agli assalti dei club italiani e non solo Il presidente della Lazio , Claudio Lotito , ha affrontato il tanto discusso caso Milinkovic-Savic . Parlando ai microfoni della trasmissione radio ‘Un Giorno da Pecora’, il patron laziale ha smentito i contatti con il Milan , ma non ha chiuso all’ipotesi di una cessione: ...

Uomini e donne - Voci sulla decisione estrema di Lorenzo Riccardi : schiaffo alla De Filippi - che reagisce così : Altre pessime notizie per Uomini e donne , il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Pessime notizie non ancora confermate: pare però che anche Lorenzo Riccardi abbia lasciato il dating ...

Biagio Antonacci e Laura Pausini in tour negli stadi e a Sanremo 2019? Insistenti le Voci sulla collaborazione : Biagio Antonacci e Laura Pausini in tour negli stadi? Sembra essere questa la grande novità in seno alla musica italiana, che è tornata a far parlare di sé nel mondo con la vittoria del 4° Latin Grammy dell'artista di Solarolo che finalmente fa poker a distanza di 9 anni dall'ultima premiazione. L'occasione giusta potrebbe arrivare dopo il duetto in Il coraggio di andare, che Laura Pausini ha voluto inserire nel secondo capitolo di Fatti ...