Vittorio Sgarbi racconta perché si stava rotolando per terra all’Autogrill | “Io non uso

Paola Camarco la bellissima e giovanissima assistente di Vittorio Sgarbi : Paola Camarco ecco la bellissima e giovanissima assistente di Sgarbi, famosa per il video che la mostra per terra con Vittorio Sgarbi dentro un autogrill. Ma scopriamo meglio chi è In un video apparso sui social si vede il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi che si rotola a terra in un autogrill vicino Viterbo. Il filmato diventa subito virale e non sono mancati i commenti secondo cui Sgarbi era ubriaco. Ma il sindaco di Sutri smentisce e in ...

Vittorio Sgarbi è tra i 23 indagati per una presunta associazione a delinquere : spacciavano false opere d'arte per vere : Vittorio Sgarbi è tra i 23 indagati di un'inchiesta condotta dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico su una presunta associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e commercializzazione di opere d'arte contraffatte. Due persone sono finite agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, sul mercato lecito dell'arte contemporanea sarebbero state immesse numerose opere d'arte contraffatte, corredandole di ...

Roma - “opere d’arte false spacciate per vere” : Vittorio Sgarbi indagato con altre 22 persone. In due ai domiciliari : Le opere d’arte erano false, ma venivano spacciate come autentiche. È questo il sospetto della procura di Roma che indaga su 23 persone, tra le quali c’è il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Il gip del tribunale della Capitale ha disposto 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 2 divieti temporanei di esercizio dall’attività ...

Vittorio Sgarbi su Di Maio : “Appartiene a un mondo senza futuro!” : Vittorio Sgarbi torna alla carica e lo fa criticando nuovamente il vicepremier Di Maio Lo spunto arriva dall’ultima indagine sulla qualità della vita nelle città italiane, con le grandi città d’arte che scendono sempre più di livello. Un colpo al cuore per il critico e deputato, che adesso a Circo Massimo, su Radio Capital, si scaglia contro il sistema italiano e contro i pentastellati. “Stupisce solo voi“, dice Sgarbi ...

Maurizio Costanzo - l'attacco a Vittorio Sgarbi : 'Quando è molto sgradevole' : C'è una regola non scritta per chi conduce talk show in televisione. La regola riguarda la difesa degli ospiti . Mi spiego: può capitare che uno, tra gli ospiti di un programma, venga attaccato da un ...

La Pupa e il Secchione : mistero su Vittorio Sgarbi - sarà in giuria? : Si ricorda in particolare lo scontro con l'altra giurata e collega di coalizione politica Alessandra Mussolini: una accesa rissa verbale che costò a Sgarbi due giorni di allontanamento dal programma. ...

“È morto da eroe”. Vittorio Sgarbi in lutto : lo strazio del critico d’arte : Tra i morti per il maltempo in Sicilia c’è anche un amico di Vittorio Sgarbi. Ed è proprio il famoso critico d’arte e sindaco di Sutri (Viterbo) da Tirana dove è in partenza per la Sicilia a ricordare il suo amico generoso e dinamico: “Un eroe che non ce l’ha fatta…”. Il racconto che rimbalza in Albania è sconvolgente. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Alessandro Scavone, imprenditore agricolo di 44 anni, consigliere comunale a ...