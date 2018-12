Violenza sessuale su una 16enne a Saronno | ecco chi è il giovane fermato

Cristiano Ronaldo - il documento sulla Violenza sessuale che lo inguaia : la bomba di fango dalla Germania : Contro Cristiano Ronaldo arrivano nuove accuse sul presunto stupro dell'ex modella Kathryn Mayorga nel 2009. Il magazine tedesco Der Spiegel cita documenti degli avvocati del portoghese che lo ...

Violenza sessuale durante una partita di Gtav : giovane arrestato : Un giovane residente negli Stati Uniti è accusato di aver compiuto una Violenza ai danni di una minorenne, mentre era intento a giocare a Grand Theft Auto V . A raccontare questa storia, riportata su ...

La Bella Addormentata riscritta da Amnesty contro la Violenza sessuale : La Bella Addormentata sta dormendo su un letto di fiori, in mezzo al bosco, col viso illuminato dai raggi del sole, quando arriva il suo Principe Azzurro. Lui le si avvicina, la bacia e poi sposta la ...

'Sono stata vittima di Violenza sessuale - ecco la mia mostra contro gli abusi sulle donne' : È innegabile che il mondo ha fatto passi enormi sull'emancipazione femminile, ma ancora siamo lontani da quello che significa parità dei sessi, libertà della donna in società e in coppia. La mostra ...

Bologna - operatore socio-sanitario indagato per Violenza sessuale : “Abusi su un paziente” : Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente che era andato al pronto soccorso con un problema a una costola. Portato a fare una radiografia, in un corridoio l'operatore avrebbe abusato dell'uomo.Continua a leggere

Taranto. Violenza sessuale su due adolescenti : arrestato gestore di una palestra : Taranto è sotto choc per l’arresto di un insospettabile. Si tratta di un uomo di 47 anni. Il gestore di

Arrestato l'istruttore di una palestra a Taranto per Violenza sessuale su minorenni : Un 47enne di Taranto, gestore di una palestra, è stato Arrestato dalla polizia per violenza sessuale continuata nei confronti di due adolescenti, una delle quali 13enne. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Vilma Gilli su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto procuratore Marzia Castiglia.In epoca successiva al novembre 2012 e fino al giugno 2018, ...

Forlì - si spacciava per manager di youtuber e influencer e prometteva fama a minori - arrestato per Violenza sessuale : ... il quale era solito instaurare stretti rapporti interpersonali con adolescenti conosciuti in occasione di spettacoli musicali a margine di feste, gare ed eventi con famosi dj molto seguiti dai ...

Gascoigne ancora nei guai : formalizzata l'accusa di Violenza sessuale : Non finiscono mai i guai per Paul Gascoigne , ex centrocampista inglese tanto talentuoso quanto eccentrico. Apprezzato in Italia con la maglia della Lazio prima di ritirarsi nel 2004, l'addio al ...

Forlì - 35enne accusato di Violenza sessuale su due minori : Secondo le indagini avvicinava i ragazzini promettendo aiuto nel mondo della musica e vantando poteri magici

