Vinse il jackpot a Chi vuol essere milionario | oggi Michela è disoccupata e

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Si chiamaDe Paoli e nel lontano 2011 è stata una delle concorrenti a completare con successo la scalata nel programma condotto da Gerry Scotti, "Chi?".peròDe Paoli èe senza soldi.Tra poco il celebre format televisivo conosciuto in tutto il mondo tornerà in 4 speciali puntate celebrative su Canale 5, ma l'ultima vincita risale ad 7 anni fa, quando la concorrenteDe Paoli abbatteva il muro del milione. Ora però, come ha raccontato a Spy, le cose sono ben diverse.Innanzitutto, la cifra vinta dalla donna oltre astata erogata 6 mesi dopo la vittoria, è stata decurtata a 800.000 euro in gettoni d'oro, in quanto il 20% della somma è andato allo Stato. Parte di questi soldi, dice Paola, sono stati investiti nell'acquisto di una villetta in provincia di Pavia dove ...