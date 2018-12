Vincenzo Boccia | l' ultimatum a Conte | ' Chieda ai vicepremier di arretrare | sennò si

Tutti da Vincenzo Bocciarelli - per la festa della diretta : Tripudio di sapori e aromi della Sardegna per l'attore Vincenzo Bocciarelli , che ha voluto festeggiare il successo della sua trasmissione tv dedicata al cinema insieme agli amici più cari. Si sono ...

Confindustria - Vincenzo Boccia : "L'aeroporto di Bergamo è simbolo di eccellenza" : L'economia bergamasca è considerata tra le economie eccellenti, e questo Aeroporto sta per diventare tra i primi in Italia. Anche questo è un simbolo di eccellenza? "Si è sicuramente un simbolo di ...

Vincenzo Boccia : "Dal governo solo 4 miliardi per la crescita - il resto sono tagli e tasse" : Vincenzo Boccia, intervistato da Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Rai3, parla ad una setimana dalla presentazione del def da parte del governo italiano in Europa: "Più che spaventato dal reddito di cittadinanza in se, sono spaventato dal fatto che nelle misure presentate vengono investiti solo 4 miliardi per la crescita. Il resto sono tagli e tasse"."Il governo sta cavalcando ansie, senza investire davvero sulla crescita. E ...