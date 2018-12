VIDEO Roma-Inter | 2-2 | | highlights e gol Spalletti torna sul caso Lautaro | Serie A

Diretta/ Roma-Inter - risultato finale 2-2 - streaming VIDEO e tv : pari spettacolare all'Olimpico! - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Arbitro Rocchi - VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter/ VIDEO - D'Ambrosio graziato e poi la beffa di Keita - IlSussidiario.net : Arbitro Rocchi, VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter: Video. Il difensore nerazzurro D'Ambrosio graziato e poi arriva la beffa con il gol di Keita

DIRETTA/ Roma-Inter - risultato live 2-2 - streaming VIDEO e tv : Kolarov riacciuffa i nerazzurri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma - reazione d’orgoglio contro l’Inter : i nerazzurri scappano ma la squadra di Di Francesco non muore mai [FOTO e VIDEO] : 1/49 Alfredo Falcone/LaPresse ...

VIDEO Cengiz Ünder che gol! Conclusione mancina straordinaria del turco in Roma-Inter : Un gol d’autore. E’ in corso di svolgimento il posticipo serale della quattordicesima giornata tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico e quando manca poco più di 30′ al fischio finale siamo sullo score di 1-1. Alle rete dell’ex laziale Keita al 37′ ha risposto il turco Cengiz Ünder che non al meglio per un infortunio alla vigilia di questa partita è riuscito però a siglare una rete di pregevolissima fattura. Il ...

Roma-Inter diretta live 2-2 : gol Kolarov su rigore [FOTO e VIDEO] : 1/49 ALFREDO FALCONE ...

Roma-Inter diretta live 1-2 : gol Icardi - l’attaccante micidiale [FOTO e VIDEO] : 1/49 ALFREDO FALCONE ...

DIRETTA/ Roma-Inter - risultato live 0-1 - streaming VIDEO e tv : Keita punisce i giallorossi! - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter - grande gol di Under : i giallorossi impattano sull’1-1 [VIDEO] : Roma-Inter, Under ha impattato sull’1-1 con un sinistro spettacolare che ha battuto Handanovic: partita molto bella all’Olimpico Roma-Inter, gran bella partita all’Olimpico, tra polemiche e super gol. Under ha risposto al gol di Keita, con un sinistro splendido che ha superato Handanovic, il quale è rimasto impassibile di fronte alla bomba del turco dalla distanza. Under ha effettuato la sua consueta azione dalla corsia ...

Svelato il trailer de Les Misérables - miniserie BBC basata sul romanzo di Hugo con Lily Collins e Olivia Colman (VIDEO) : BBC ha Svelato il primo trailer de Les Misérables, la miniserie basata sul romanzo omonimo di Victor Hugo. Annunciato due anni fa, il nuovo adattamento televisivo vede Dominic West nei panni dell'iconico personaggio, l'eroe Jean Valjean, ruolo che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012. Les Misérables, conosciuto in Italia col titolo I Miserabili, è ambientato nei più bassi strati della società francese ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull’azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non è stato assegnato ai giallorossi per atterramento di Zaniolo in area di rigore. Il tocco di D’Ambrosio è netto, ma il Var ha ritenuto l’errore non talmente evidente da mandare Rocchi a riguardare l’azione. Si ricomincia ...

DIRETTA ROMA INTER / Streaming VIDEO e tv : Di Francesco vs Spalletti - rischiatutto in panchina - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA ROMA INTER Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A. ROMA INTER sarà trasmessa in DIRETTA tv, essendo il posticipo delle ore 20.30 della domenica di Serie A, esclusivamente sui canali Sky: per la precisione, chi vorrà seguire la grande partita dello stadio Olimpico dovrà sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canali numero 201 e 202 della ...

DIRETTA/ Virtus Roma Rieti - risultato live 41-39 - streaming VIDEO e tv : intervallo - Serie A2 basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .