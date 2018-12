Video Frosinone Cagliari | 1-1 | | highlights e gol della partita | Serie A 14giornata

Serie A - i risultati delle partite delle 15 : pari a Frosinone e Reggio Emilia - Torino ok in rimonta [FOTO e Video] : 1/76 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Diretta Frosinone Cagliari / Risultato live 1-0 - streaming Video e tv : Maran opta per qualche cambio - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Frosinone Cagliari, streaming video e tv: punti importanti per la salvezza in palio allo Stirpe, dove gli isolani sperano di tornare a vincere.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Frosinone vicino al raddoppio - gol annullato a Reggio Emilia [Video] : 28′ – Sassuolo-Udinese – Marlon! Neroverdi ad un passo dal vantaggio: corner di Berardi e il difensore, tutto solo sul secondo palo, schiaccia la conclusione e manda a lato. 26′ – Frosinone-Cagliari 1-0 – strepitoso intervento di Cragno su Ciofani! Sulla sponda di Ariaudo Ciofani colpisce di testa obbligando il portiere rossoblu al colpo di reni. Cragno era già stato decisivo un minuto prima, ancora su ...

DIRETTA/ Inter-Frosinone - risultato live 1-0 - streaming Video Dazn : Nainggolan sfiora il raddoppio! - IlSussidiario.net : DIRETTA Inter Frosinone, info streaming video Dazn: i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria e sfidano i ciociari, che sono imbattuti da quattro partite.

DIRETTA/ Inter-Frosinone - risultato live 1-0 - streaming Video Dazn : Nainggolan sfiora il raddoppio! - IlSussidiario.net : DIRETTA Inter Frosinone, info streaming video Dazn: i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria e sfidano i ciociari, che sono imbattuti da quattro partite.

Frosinone bruciato al via - Keita senza pietà! L’Inter è già in vantaggio : il Video del gol : L’Inter infiamma San Siro al via, il Frosinone è sotto grazie ad un gol di Balde Keita: ecco il VIDEO della rete del calciatore senegalese L’Inter inizia forte a San Siro nella partita contro il Frosinone valida per la tredicesima giornata di Serie A. Grazie al gesto tecnico di Balde Keita la squadra di Spalletti si porta in vantaggio già al 10° del primo tempo. Ecco il VIDEO del gol dell’attaccante senegalese: Premier ...

Diletta Leotta - i pantaloni sono troppo stretti : San Siro è sexy per Inter-Frosinone [Video] : Diletta Leotta infiamma San Siro. Si avvicina sempre di più il terzo match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, nelle prime due partite successo dell’Udinese contro la Roma mentre altri tre punti per la Juventus contro la Spal grazie alle reti firmate da Cristiano Ronaldo e da Mario Mandzukic. Inter-Frosinone in diretta su DAZN e come al solito la grande protagonista è Diletta Leotta, la giornalista sportiva in ...

Inter-Frosinone : Pagelle - Video Highlights e tabellino del match : Inter-Frosinone Pagelle – L’Inter ospita il Frosinone per la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di tornare immediatamente alla vittoria dopo la clamorosa sconfitta in casa dell’Atalanta di due settimane fa. Sulla carta la differenza tecnica tra le due squadre è enorme: l’Inter è al terzo […] L'articolo Inter-Frosinone: Pagelle, Video Highlights e ...

Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo tempo non esaltante, ma ricco di occasioni per Frosinone e Fiorentina. In sostanza sono stati meglio i viola che sono andati vicino al gol con Simeone, Biraghi e Benassi, i quali però hanno trovato davanti a loro uno Sportiello decisamente pronto. I ciociari hanno avuto anche loro alcune occasioni soprattutto sfruttando i calci di […] L'articolo Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Serie A Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [FOTO e Video] : 1/27 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [FOTO e Video] : 1/27 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [Video] : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...

Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video - pagelle e tabellino del match : Parma-Frosinone, la cronaca – Poche emozioni e nessun gol al Tardini. Parma e Frosinone si spartiscono la posta in palio, accontentandosi di un punto a testa, e muovono leggermente la loro classifica. Primo 0-0 in una giornata particolarmente ricca di gol e goleade: dopo le manite di Inter e Napoli, il poker di Lazio e Torino […] L'articolo Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Video/ Spal Frosinone (0-3) : highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Spal Frosinone (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Le reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti regalano ai ciociari la prima vittoria in campionato(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:07:00 GMT)