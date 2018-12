VIDEO Andonis Stevenson gravissimo in ospedale | ko micidiale subito da Gvozdyk nel

oasport

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Adonisversa in condizioni critiche dopo il konel match contro l’ucraino Oleksandrche sabato notte ha assegnato il Mondiale WBC dei massimi leggeri. Il pugile canadese, che deteneva la cintura dal giugno 2013, è stato atterrato dal forte avversario con un pugnoe ora il 41enne si trova costretto a lottare per rimanere in vita: nelle ultime ore la situazione sembra essersi stabilizzata come ha dichiarato il manager del ribattezzato Superman ma resta ancora la massima allerta, la speranza è che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.è stato atterrato quando mancavano una ventina di secondi al termine dell’undicesimo e penultimo round, la grave situazione si ècompresa e il canadese è stato prontamente portato in undi Quebec City: il primo referto medico parlava di edema cerebrale, all’atleta è stato ...