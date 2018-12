Vialli a Che tempo che fa parla della malattia | “Mi ha reso persona migliore | ma me la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ospite di Fabio Fazio, a Cheche fa su Rai1, l’ex calciatore Gianluca, presentando il suo libro Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, al momento superata: “Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno mi abbiauna. Ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso. È una cosa che, se viene, va sfruttata per diventare persone migliori”. Video Rai L'articoloa Cheche fa: “Mi ha, ma me la sono fatta addosso: volevo non morire prima dei miei genitori” proviene da Il Fatto Quotidiano.