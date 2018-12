Veronica Diquattro DAZN tra le 50 donne più influenti in Italia area Tech

DAZN - Veronica Diquattro tra le 50 donne più influenti d’Italia nel tech : L'Executive Vice-President di DAZN è stata selezionata tra le 50 donne più influenti d’Italia, nel mondo della tecnologia. L'articolo DAZN, Veronica Diquattro tra le 50 donne più influenti d’Italia nel tech è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Veronica Diquattro : «I primi 100 giorni di DAZN. Superate le prime difficoltà» : Veronica Diquattro è, di Dazn, la executive vicepresident revenue per l'Italia. In precedenza ha lavorato in Spotify dove...

Veronica Diquattro : «DAZN oltre la pay-tv - il calcio inizio di un percorso» : «C’è gente che a settant'anni passati parla di Chromecast, di router, di devices, di simulcast. Persone che raramente aprivano un computer, che non avevano mai fatto un acquisto online in vita loro hanno messo la carta di credito pur non di non perdersi una partita. È bello vedere che partendo dallo sport si possa dare un contributo anche alla digitalizzazione». Da poco è arrivata alla guida della divisio...