Venti persone occupate per otto mesi | già operativo il piano Unità per Ottana

Roma - cede scala mobile della metro. I primi interVenti : “7 persone in codice rosso”. Testimone : “Visto ferito grave” : Una ventina di feriti, sette in codice rosso, quasi tutti tifosi del Cska di Mosca. È questo il bilancio al momento di quanto accaduto alla metropolitana Repubblica di Roma. “Un cedimento di cui dobbiamo capire le cause. L’effetto è stato il cedimento della scala mobile che in discesa ha creato lo scivolamento dei passeggeri. Lì sono stati feriti dalla scala che si era distorta, tipo lama”, dice Giampietro Boscaino, comandante ...