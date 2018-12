VENETO Presepe a scuola | Donazzan | ' Don Favarin? Provocazione sensazionalistica'

Scuola - dall’obbligo a Pisa al premio in VENETO : la crociata leghista per il presepe : A un mese esatto dal Natale è già polemica sui presepi da fare a Scuola. In Veneto venerdì scorso è scaduto il bando di concorso della Regione che metteva a disposizione 250 euro per ogni Scuola che fa il presepe, mentre a Pisa il consiglio comunale capitanato dal sindaco leghista Michele Conti ha approvato una mozione che “impegna il primo cittadino e l’assessore competente, affinché all’interno di ogni Scuola operante sul territorio comunale, ...