Venduta in Francia a 10 milioni di euro un collezione vini rari Romanee-Conti

Francia - lettera di Baudelaire alla fidanzata Venduta per 234mila euro : Una lettera di un giovane Baudelaire battuta all'asta per 234mila euro, tre volte il prezzo stimato. Nella missiva il poeta simbolista annunciava a Jeanne Duval, sua compagna, l'intenzione di suicidarsi: "Mi tolgo la vita perché non posso più vivere o sopportare il peso di addormentarmi e risvegliarmi di nuovo".Continua a leggere